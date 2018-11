Bioshock - The Collection: Spiele bald auch einzeln für Konsolen

XOne PS4

Aktuell können die grafisch überarbeiteten Remastered-Versionen von Bioshock und Bioshock 2 (Testnote: 8.5) auf der Xbox One und der PS4 nur im Bundle mit Bioshock Infinite (Testnote: 9.0) als Bioshock - The Collection (Testnote: 9.0) erworben werden (lediglich für PC werden die Titel separat via Steam angeboten). Doch das soll sich offenbar in naher Zukunft ändern.

Wie neue Einträge in der Datenbank der Pan European Game Information (PEGI) verraten, werden die drei Titel bald auch für Konsolen einzeln als Bioshock Remastered, Bioshock 2 Remastered und Bioshock Infinite: The Complete Edition erhältlich sein. Wann genau, ist noch nicht bekannt. Eine Ankündigung seitens Take 2 Interactive dürfte aber in Kürze erfolgen.