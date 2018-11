PC XOne PS4

Keine Sorge, auch Dennis "ich nehm mir RDR 2 sogar ins Bett, leg ihm ein weiches Kissen unter und geb' ihm einen Schmatz" Hilla darf was sagen heute, aber ablästern, das darf (oder will) nur Jörg...

Auch an diesem Montagmorgen gab es für uns nichts Schöneres, als uns vor dem Mikrofon zu versammeln und einen "Blitz-Podcast" aufzunehmen, aber keine Sorge, ihr wisst ja, was das heißt, wenn ein gewisser kurzgewachsener Schwabe mit am Mikro steht. Jedenfalls lassen wir unsere "zuletzt geguckt/gespielt/geleistet"-Erlebnisse Revue passieren und geben euch die übliche Vorschau auf eine erneut randvolle Woche bei GamersGlobal. Userfragen gibt es auch zu beantworten, und dann sind die 28 Blitz-Minuten auch schon wieder um.

00:35 "Da habe ich etwas zu sehr auf meine Mundhöhe geachtet", faselt Dennis.

01:00 Dennis hat Call of C'thulhu gespielt und findet es einerseits sehr gut...

gespielt und findet es einerseits sehr gut... 02:10 Dennis macht einen Fehler: Er erwähnt RDR2 , das er noch etwas gespielt habe.

, das er noch etwas gespielt habe. 02:30 Jörg hat überhaupt keine Lust mehr auf RDR2 und ist "ja ein einfacher, simpler Mensch. Wenn mich etwas nervt, dann wird es nicht besser, sondern schlimmer" (Rant#1)

04:10 Dennis gesteht, dass er sich "vom Spiel hat erziehen lassen", das kühlt Jörgs Furor aber nur bedingt: "Ich wünschte, ich könnte meine Wertung noch mal..."

05:40 Jörg hat House of Cards Season 6 weitergeguckt... und die beiden letzten Folgen von The Walking Dead Season 8 . (Rant-Monolog #2).

Season 6 weitergeguckt... und die beiden letzten Folgen von . (Rant-Monolog #2). 10:36 Die Vorschau auf eine randvolle Woche, beginnend mit Battlefield 5? V? Wie?

11:20 Zu Underworld Ascendant bringt Jörg noch heute ein Angespielt, SdK folgt; Battlevield 5? V? Wie? wird frühestens am Donnerstag den Multiplayer-Test bekommen

bringt Jörg noch heute ein Angespielt, SdK folgt; wird frühestens am Donnerstag den Multiplayer-Test bekommen 13:00 Der Fun-Combat-Racer- Grip wird von Christoph über die Pisten geschickt.

wird von Christoph über die Pisten geschickt. 14:00 Fallout 76 steht zum Test an, frühestens am Freitag, vermutlich zu zweit gespielt; und am Samstag sollte Hauptmenü #9 kommen.

steht zum Test an, frühestens am Freitag, vermutlich zu zweit gespielt; und am Samstag sollte kommen. 15:20 Wir sind bei den Würstchen, äh, Userfragen: Steffi Wegener – bekannt aus Funk und Fernsehen und den Wochenend-Lesetipps – fragt, ob mehr Kolumnen eine gute Idee und praktikabel wären. Es folgt Monolog #3.

– bekannt aus Funk und Fernsehen und den Wochenend-Lesetipps – fragt, ob mehr Kolumnen eine gute Idee und praktikabel wären. Es folgt Monolog #3. 17:58 Zaunpfahl fragt im Prinzip nach der Revolution, Dennis fängt mit der Schließung des MoMoCa an...

fragt im Prinzip nach der Revolution, Dennis fängt mit der Schließung des MoMoCa an... 18:56 Maverick erkundigt sich nach dem Stand des "noch nicht kompletten Relaunches".

erkundigt sich nach dem Stand des "noch nicht kompletten Relaunches". 20:06 Wuslon fragt: "Könnte man den Kudos-Button weiter oben platzieren?"

fragt: "Könnte man den Kudos-Button weiter oben platzieren?" 20:40 Dannywilde schlägt vor, mehr Podcasts zu machen. Jörg hebt an zu Monolog #4.

schlägt vor, mehr Podcasts zu machen. Jörg hebt an zu Monolog #4. 22:08 Dannywilde fragt außerdem noch nach "Mehrfach-Medaillen" und rügt, dass die zweite Dark Souls Remastered-Staffel keine eigenen bekommen hat. Plus Monolog #5.

fragt außerdem noch nach "Mehrfach-Medaillen" und rügt, dass die zweite Dark Souls Remastered-Staffel keine eigenen bekommen hat. Plus Monolog #5. 25:50 Ach, einen Jörg-Monolog #6 haben wir noch, zum Thema Inhalte rausballern.

27:27 Erfreuliche Infos zur Weihnachtsfeier von Dennis. Im Dennis-Monolog!

28:50 Tschüs.

Und da wir nicht nur "ranten" wollen, sondern auch Dinge ändern, gibt es als erste klitzekleine Effizienzsteigerung in der GamersGlobal-Redaktion heute keine YT-Fassung dieses Podcasts. Obwohl das ja nur 5 Minuten zusätzliche Arbeit wäre, und mindestens 50 User diese Option sehr gerne wahrnehmen normalerweise.