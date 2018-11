Destiny 2: Bungie äußert sich zu den schwachen Verkäufen von Forsaken

PC XOne PS4

Auch wenn Bungie mit Destiny 2: Forsaken nach Kritiker-Meinungen eine der bisher besten Erweiterungen für das Destiny-Franchise ablieferte und zu Beginn auch eindrucksvolle digitale Verkäufe erreichte, konnten die Gesamtverkaufszahlen am Ende nicht überzeugen. Wie der Publisher Activision kürzlich in seinem jüngsten Geschäftsbericht verkündete, blieben die Verkäufe des Addons hinter den Erwartungen zurück. Der Entwickler Bungie zeigt sich jedoch nicht enttäuscht. In einem Tweet vom verantwortlichen Director Luke Smith heißt es dazu:

Wir sind von Forsaken nicht enttäuscht. Wir wollten ein Spiel erschaffen, das Destiny-Spieler lieben würden und auch wir bei Bungie lieben es. Destiny für Spieler zu entwickeln, die es lieben, ist und wird unser primäres Ziel bleiben.

Wie viele Exemplare der Erweiterung bisher genau verkauft wurden, sagte Activision nicht. Seitens Collister Johnson, President und Chief Operating Officer von Activision Blizzard, hieß es dazu nur, dass das Addon kommerziell nicht so erfolgreich war, wie man es sich erhoffte und es noch viel zu tun gäbe, wenn man den Kern der Fanbase wieder zurück ins Boot holen will.

Activisions Chief Operating Officer Coddy Johnson sagte im Gespräch mit den Investoren, dass die schwachen Verkäufe von Forsaken möglicherweise in der „Abwarten und sehen“-Mentalität der Käufer begründet liegen. Viele Core-Gamer sind noch nicht zurückgekehrt, weil sie erst sehen wollen, wie es läuft. Forsaken sei eines der hochqualitativsten Inhalte, die bisher für das Franchise produziert wurden und sei aus der engen Zusammenarbeit zwischen Bungie und Activision und unter der Berücksichtigung der Wünsche der Destiny-2-Spieler entstanden.