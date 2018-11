Kurztest: Pokémon - Let's Go

Switch

Mehr als 20 Jahre nach dem ersten Pokémon-Videospiel ebbt das Interesse an der Serie nicht ab. Auf Switch kombiniert Entwickler Game Freak klassisches JRPG mit Elementen aus Pokémon Go. Mit Erfolg?

Mein bester Freund

Mit Streicheleinheiten oder Leckerlies macht ihr euer Haupt-Pokémon glücklich.

Mit dem Hyperball habt ihr bessere Chancen, höher entwickelte Pokémon wie diesen Arkani einzufangen als mit normalen Pokébällen.

Der beste Poké-Trainer der Welt

In den Storykämpfen gegen Jesse und James setzt ihr auch mal zwei Pokémon parallel ein. Unser Pikachu trägt aktuell den Matrosen-Anzug. Putzig!

Fangen mit und ohne Pokéball Plus

Das Kampagne verläuft eher linear. Nur mit diesem Item kommt ihr im Geister-Turm von Lavandia in der Handlung weiter.

Auf Einsteiger-Niveau getrimmt

Ineffektive Pokémon solltet ihr austauschen. Abseits dessen ist Let's Go nicht sonderlich anspruchsvoll.

Um der "beste Poké-Trainer der Welt" zu werden, müsst ihr auch Arena-Champions wie Major Bob (hinten rechts), Rocko oder Misty besiegen.

Die Atmosphäre macht's

Meinung: Benjamin Braun Erst die Kritik: Ich hätte mir gerade bei den Storykämpfen gegen Team-Rocket-Anfürher Giovanni oder Jesse und James schon manchmal gewünscht, dass ich den Schwierigkeitsgrad wenigstens vorübergehend anheben darf. Denn obwohl ich kein absoluter Pokémon-Experte bin und auch mal eine ineffektive Attacke gezündet habe, bin ich nie auch nur ansatzweise Gefahr gelaufen, einen Kampf zu verlieren. Und das liegt eben nicht nur daran, dass ich mich praktisch durch jeden davon notfalls auch „durchheilen“ kann.



Der niedrige Anspruch ist aber auch der eine größere Kritikpunkt, den ich hervorbringen kann. Das soll nicht etwa bedeuten, dass Pokémon - Let's Go ein perfektes Spiel sei. Doch die überaus angenehme, familienfreundliche Atmosphäre – und allem voran natürlich die unzähligen Pokémon – machen dieses Abenteuer spielens- und vor allem erlebenswert. Ich habe jederzeit Lust darauf, meinen Pokédex sukzessive zu erweitern – und so schnuckelig ich Pikachu schon immer fand, ist er mir in Pokémon Let's Go noch mehr ans Herz gewachsen.



Pokémon - Let's Go Switch

8.0 Userwertung 0.0 Pro Stimmungsvolle Spiewelt

Intensive Bindung zum Haupt-Pokémon

Schöne Musikuntermalung

Hohe Solospielzeit (ca. 25 Stunden)

Alle Pokémon-Arten fangbar

Unterhaltsame Geschichte Contra Geringer spielerischer Anspruch

Pokéball Plus nett, aber überflüssig

Seit Juli 2016 sammeln auch Pokémon-Fans aus Deutschland eifrig nach neuen Taschenmonstern in der Nachbarschaft oder auf Reisen.heißt der überaus erfolgreiche Mobile-Titel des kalifornischen Entwicklers Niantic. Mitgreift der japanische Serienexperte nun einen Teil der Grundkonzepts exklusiv auf Nintendo Switch auf – und bietet mit dem Pokéball Plus eine einzigartige, aber auch recht teure Eingabevariante an. Ob Pokémon - Let's Go mit und ohne Pokéball Plus etwas taugt, erfahrt ihr in meinem Test zum Japano-Rollenspiel.In Pokémon - Let's Go verschlägt es euch in die Kanto-Region. Im Abenteuer werdet ihr also Städte wie Vertania City, Marmoria City oder Prismania City besuchen und euch an acht der insgesamt zehn urbanen Locations mit dem amtierenden Arena-Champion anlegen.Auf Duelle mit bekannten Poké-Trainern wie Rocko oder Misty müsst ihr also nicht verzichten. Natürlich bekommt ihr es in der Kanto-Region, als Startpunkt dient eure Heimatstadt Alabastia, auch mit Jessie und James sowie deren Team Rocket zu tun. Ihr selbst schlüpft in die Rolle eines neuen Poké-Trainers, dessen Ziel selbstverständlich ist, der Beste von allen zu werden. Je nachdem, für welche der beiden Editionen ihr euch entscheidet, wird entweder Pikachu oder Evoli zu eurem festen Begleiter.Dieses Pokémon ist dann entsprechend bei der Erkundung der Oberwelt immer zu sehen, läuft euch anfangs hinterher oder nimmt etwas später auf eurer Schulter Platz, sobald ihr eine nähere Bindung zu ihm aufgebaut habt. Wirklich Einfluss auf diese Bindung könnt ihr allerdings nicht nehmen. Da mein Pikachu in bestimmten Situationen aber auch mal genervt ist oder Angst vor den Geistern in einer bestimmten Region bekommt, fühle ich mich meinem treuen Taschenmonster umso näher, wenn ich seine Laune durch Streicheleinheiten oder eine kleine Leckerei wieder sichtbar anhebe.Pikachu oder Evoli tauchen in ihrer Rolle als Begleiter auch in bestimmten Handlungssequenzen immer wieder auf, mischen sich in Dialoge mit NPCs ein und helfen euch dabei, Quests abzuschließen und andere Regionen zu erreichen. Nur euer Pokémon kann nämlich die fünf Spezialfähigkeiten erlernen, mit denen ihr anfangs unpassierbare Sträucher entfernt und so den Weg frei macht oder in einer düsteren Höhle für ausreichend Licht sorgt. Später steuert ihr Pikachu oder Evoli auch mal direkt, wenn ihr im Geheimversteck von Team Rocket den Schlüssel für einen Fahrstuhl auftreibt. Unsere kleine, großäugige Trainerin (die natürlich auf Wunsch männlich ist) würde schließlich auch nicht in den engen Lüftungsschacht passen.Obgleich ihr jederzeit in bereits freigeschaltete Gebiete in der Kanto-Region zurückkehren könnt, um Pokémon zu fangen oder noch nicht bestrittenen Kämpfe auszufechten, verläuft Pokémon - Let's Go ziemlich linear. Nur hier und dort seid ihr auch mal etwas freier darin, welche der Routen genannten Pfade ihr als nächstes öffnet. An einem Punkt kommt ihr etwa erst dann weiter, wenn ihr den spielinternen Pokédex um wenigstens 30 verschiedenen Pokémon-Arten bereichert habt. Alle 151 Grundgattungen der Pokémon sind indes im Spiel verfügbar, nebst ihrer höheren Evolutionsstufen.Um Zugriff auf diese Pokémon zu erhalten und sie eurer sechsköpfigen Party hinzufügen zu können, müsst ihr die Taschenmonster natürlich erst mal fangen – euer Haupt-Pokémon muss übrigens nicht enthalten sein! Das Einfangen funktioniert auch mit einem der Joy-Cons, die ihr kurioserweise hochkant und nicht etwa quer haltet wie sonst so oft. Mit einem zweiten dürft ihr das Spiel im Koop-Modus mit einem Freund angehen. Die Steuerung funktioniert zudem mit dem Pokéball Plus. Das rund 50 Euro teure, exklusive Eingabegerät ermöglicht euch natürlich in gewisser Weise ein authentischeres Spielerlebnis, während ihr es per Bewegungssensorik auf ein wildes Pokémon werft. Auf Dauer würde ich den Pokéball Plus jedoch nicht empfehlen. Es mag an mir liegen, aber nach zwei Stunden Dauerspielen spürte ich deutlich, wie verkrampft ich das kleine Dinge in meiner Hand halte. Gerade bei der Bedienung des Analogsticks kommen Spieler mit halbwegs großen Händen nicht um einen klauenartigen Griff herum. Sonderlich präzise funktionieren die Würfe damit zudem nicht – aber dass die Bewegungssteuerung der Switch ihre Tücken hat, dürften Besitzer der aktuellen Nintendo-Konsole aus Spielen wie Arms (im Test: Note 7.5 ) oder Mario Tennis Aces (im Test: Note 7.5 ) zur Genüge wissen. Nutzt ihr den Pokéball Plus, braucht ihr indes aber kein anderes Eingabegerät, da ihr alle Funktionen auch darüber steuert.Weshalb das HUD des Spiels beziehungsweise die Tutorial-Einblendungen nicht alle automatisch an die Nutzung des Pokéballs angepasst werden, kann ich bei einem so bedeutenden Titel nicht verstehen. Deshalb sind es vor allem andere Vorteile, für die sich die Anschaffung des Pokéball Plus eventuell für euch lohnt.Dank eines Schrittzählers sammelt ihr für das im Ball platzierte Pokémon Erfahrungspunkte (im Spiel erhaltet ihr aber bei normaler Spielweise mehr als genug). Nett sind auch einige der Soundeffekte, die der Lautsprecher des Pokéball wiedergibt. Die genannten Schwächen (ein erstes Software-Update des Pokéballs änderte daran nichts), wiegen sie jedoch nicht auf. Zudem findet ihr in Form eines Mew ein besonderes Pokémon, das ihr in der Spielwelt selbst nicht erlangen könntet. Das geht übrigens auch nicht über die Anbindung an Pokémon Go. Abseits eines dort möglicherweise vorhandenen Mew dürft ihr aber all eure Kreaturen in Pokémon - Let's Go übertragen – nicht aber umgekehrt.Dass die Pokémon auch unter Erwachsenen unzählige Fans haben, ist Entwickler Game Freak selbstredend bewusst. Der unveränderliche Schwierigkeitsgrad ist aber dennoch auf Einsteiger beziehungsweise ein jüngeres, vermeintlich weniger frustresistentes Publikum zugeschnitten. Denn auch nach den praktisch gänzlich anspruchslosen ersten paar Spielstunden, werdet ihr in Pokémon - Let's Go im weiteren Verlauf allenfalls begrenzt gefordert. Gewiss, wer im Kampf die Hinweise auf ineffiziente Attacken ignoriert und weiterhin versucht, Stein-Pokémon etwa mit Pikachus Blitzangriffen zu besiegen, darf sich nicht wundern, wenn er kein Land sieht. Umgekehrt richtet ihr mit halbwegs effektiven Fähigkeiten von Pflanzen-Pokémon wie dem Absorber oder Megasauger von Duflor bei Onix und Co. so viel Schaden an, dass bei in etwa gleichstufigen Gegnern meist ein einziger Angriff den Sieg bringt. Hilfsmittel mit Angriffs- oder Verteidigungsverstärker müsst ihr erst gar nicht einsetzen. Das soll natürlich nicht bedeuten, dass ihr damit die Kampfdauer nicht teils noch deutlich verringern könnt.Etwas schwieriger wird Pokémon - Let's Go später dann aber doch. Tretet ihr mit eurem Pokémon-Team anfangs bloß gegen Widersacher mit einem nur einem oder zwei Pokémon an, sind es später zunehmend mehr. Viel mehr als auf eine einigermaßen gute Team-Mischung müsst ihr aber dennoch kaum achten.Notfalls könnt ihr euch durch Kämpfe auch durchheilen, denn eine Begrenzung beim Einsatz von Heilitems wie Supertränken oder Gegenmitteln für negative Statuseffekte wie „Aufweckern“ gegen Schlaf, gibt es nicht. Geld, um euch Nachschub in den Kiosken der Städte zu kaufen, habt ihr schnell mehr als genug.Der eher niedrige Anspruch hat aber auch sein Gutes: Wäre das Spiel erheblich schwieriger, könnten die zahlreichen Kämpfe auch schnell frustrieren. Zudem erspart euch Pokémon - Let's Go im Gegensatz zu vielen anderen J-RPGs stumpfes Levelgrinding, während ihr mit (nur leicht unterlevelten) Pokémon auch höherstufige mehr oder weniger hürdenlos aus dem Weg räumt.Spaß macht Pokémon - Let's Go aber ohnehin vor allem aufgrund der tollen Atmosphäre. Sicherlich hätte das Erlebnis von wenigstens teilweise vertonten Dialogen profitiert. Eine Sprachausgabe durfte man bei einem solchen Spiel allerdings auch allenfalls erhoffen und nicht erwarten. Die wunderbar-dudelige Musik und die serientypischen Soundeffekte sorgen bei mir aber dafür, dass ich mich auch nach unzählige Stunden noch wohl in dieser Welt fühle. Schade ist allerdings, dass nicht viele der Pokémon praktisch ohne Soundeffekte auskommen. Den eigenen Namen sollte wenigstens jedes davon aussprechen können!Technisch besonders aufwendig fällt die Kulisse dabei allerdings nicht aus. Teils grobe Schattenwürfe, visuell generische Dungeons oder Wälder schaden der guten Stimmung jedoch genauso wenig wie immer wieder per Blackscreen überblendete Animationen innerhalb der Spielwelt.Autor: Benjamin Braun, Redaktion: Jörg Langer (GamersGlobal)