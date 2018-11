Wasteland 3 & The Bard's Tale 4 weiter für Linux, MacOS und PS4 in Entwicklung

PC XOne PS4 Linux MacOS

Nach der Übernahme des Entwicklers inXile durch Microsoft, die in der Nacht zum letzten Samstag auf der XO18 bekanntgegeben wurde, bemüht sich das Studio, Klarheit für alle Beteiligten seiner in Arbeit befindlichen Projekte zu bringen. So bekräftigt inXile in einem Tweet, dass sich die Übernahme nicht auf die Verpflichtungen gegenüber den Backern für The Bard's Tale 4 - Barrows Deep (zur Doppelstunde des Kritikers mit Heinrich Lenhardt) und Wasteland 3 auswirken soll. Für darüber hinausgehende Aussagen sei es jedoch noch zu früh.

Das bedeutet, dass die Titel weiterhin für Nicht-Microsoft-Plattformen wie Linux, MacOS und die Playstation 4 entwickelt werden. Ein an der Entwicklung von Wasteland 3 Beteiligter spricht sogar davon, dass Wasteland 3 von der Übernahme durch den Zugriff auf weitere Ressourcen profitieren werde.