Bandai Namco: Website zu Project N gestartet - Vorstellung diese Woche [U]

Update:

Laut dem Insider Ryokutya2089, der öfter mal neue Ausgaben der wöchentlichen Famitsu und von Dengeki Playstation leakt, wird es sich bei dem neuen Projekt von Bandai Namco tatsächlich um Ninja Box handeln. Der Insider konnte bereits einen Blick in die neue Ausgabe von CoroCoro Comic werfen und gibt an, dass der Titel ein „super umfangreiches Aufbauspiel“ sein wird, in dem ihr den „Einfaltspinsel-Ninja“ Tonkachi-kun spielt, der von seinem Sidekick, einem gewöhnlichen Jungen namens Hiroto, unterstützt wird. Im Spiel sollt ihr Waffen, verschiedene Mechanismen und Gebäude errichten können. Ein Termin wurde nicht genannt.

Originalmeldung:

Bandai Namco hat eine Teaser-Website zu einem noch unbekannten Spiel gestartet. Dieses wird bisher unter dem Arbeitstitel Project N geführt. Auf der Website ist ein Bild zu sehen, das eine kleine Figur im roten Outfit im Wald zeigt. Diese steht auf einem Bauklotz und hält einen Hammer, während um ihn herum weitere Materialien und mechanische Teile verstreut liegen.

Womöglich wird es sich hierbei um ein neues Aufbauspiel im Stile von Minecraft (im User-Artikel) handeln. Vor kurzem ließ sich der japanische Publisher die Markenrechte für den Namen Ninja Box sichern, der ganz gut zum präsentierten Bild passen würde. Um was es sich genau bei dem Spiel handelt, werden wir am kommenden Donnerstag, den 15. November, erfahren. Dann soll der Titel in der kommenden Ausgabe des Manga-Magazines „CoroCoro Comic“ vorgestellt werden. Letzteres wird in Japan monatlich über den Verlag Shōgakukan veröffentlicht.