Hellsign: Paranormales Action-RPG im Early-Access gestartet // Trailer

PC Linux MacOS

Als im November 2016 die Kickstarter-Kampagne zu Hellhunter fehlschlug, ließen sich die Entwickler von Ballistic Interactive nicht demotivieren. Sie kündigten an, alternative Finanzierungsmöglichkeiten zu suchen. Ob die Australier in den vergangenen zwei Jahren einen Publisher oder private Investoren gefunden haben ist nicht bekannt, dennoch erschien das mittlerweile in Hellsign umgetaufte Action-RPG am letzten Freitag im Rahmen des Early-Access-Programms auf Steam.

In Hellsign seid ihr ein freiberuflicher Geisterjäger und verfolgt die Bestie, die vor fast einem Jahrzehnt eure Familie ausgelöscht hat. Die Jagd durch das ländliche Australien führt euch dabei in das beschauliche Städtchen Windsor Heights, in dem in jüngster Zeit, genauer seit der Wiedereröffnung des Ravenhall Manor, immer wieder Bewohner spurlos verschwinden - und hier beginnt das Spiel. Zu Beginn nur mit einer Taschenlampe und einer rostigen Waffe ausgerüstet, sollt ihr euren Charakter mit neu gefundenen oder gecrafteten Waffen und Fallen sowie durch das Erweitern eurer Fähigkeiten und das Studieren eurer Gegner zu einem fähigen Geisterjäger aufbauen.

Hellsign wird noch eine ganze Zeit lang im Early-Access verweilen. Nach Angaben der Entwickler ist zwar die Mechanik des Spiels fast komplett, enthalten sind derzeit aber nur ein erstes Kapitel sowie eine geringe Anzahl an Gegnern und Gegenständen. Zurzeit erhaltet ihr das Spiel für 12,49 Euro. Preiserhöhungen haben die Entwickler mit der Veröffentlichung jedes weiteren Kapitels sowie der finalen Version angekündigt, mit der ihr jedoch frühestens Ende 2019 rechnen könnt.