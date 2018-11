Metro Exodus: Spartan Collector's Edition angekündigt

PC XOne PS4

Der kommende Ego-Shooter Metro Exodus (im gamescom-Anspielbericht) bekommt eine „Spartan Collector’s Edition“ spendiert. Die Sammlerversion wird exklusiv über den offiziellen Store angeboten und kann ab sofort in zwei Versionen vorbestellt werden. Die Version ohne Spiel wird zum Preis von 180 Euro (inklusive Versand) für PC, Xbox One und PS4 angeboten. Diese umfasst neben einer Nachbildung von Artjoms Spartaner-Orden-Hundemarke noch zwei hochwertige Spartaner-Orden-Aufnäher und vier Sammelpostkarten aus der Zeit vor dem nuklearen Krieg, die Nachrichten von Artjoms engsten Freunden und Begleitern enthalten.

Das Highlight der Edition ist die rund 26,7 cm hohe und aus Kunstharz gefertigte, nummerierte Statue des Protagonisten, der den „Wächter“ (eine der Kreaturen aus dem Spiel) abwehrt. Die Szene stammt aus dem im Rahmen der E3 2017 vorgestellten Ankündigungstrailer. Das Ganze wird in einer exklusiven Verpackung, in Form eines Fasses für radioaktive Stoffe, geliefert.

Darüber hinaus wird die Spartan Collector's Edition in Kombination mit der „Aurora Edition“ angeboten. Der Preis hier liegt bei 265 Euro für den PC und 275 Euro für die Konsolen (inklusive Versandkosten). Die Aurora Edition wird in einem exklusiven Steelbook geliefert, das von der namensgebenden Dampflokomotive aus dem Spiel inspiriert wurde. Enthalten sind außerdem das Artbook „World of Metro“, sowie der Season-Pass zum Spiel. Käufer der Xbox-One-Version erhalten zusätzlich einen Gutschein-Code für den Download der digitalen Version von Metro 2033 Redux (Testnote: 8.5). Den Käufern der PS4-Fassung wird stattdessen ein dynamisches Metro-Theme geboten. Der Einzelpreis der Aurora Edition liegt bei 99,98 Euro. Nachfolgend könnt ihr euch einen Trailer anschauen, der die Inhalte der Collector's Edition vorstellt: