Cloudpunk: Phoning-Home-Entwickler kündigen Cyberpunk-Adventure an // Trailer

PC

Die Entwickler von Ion Lands haben in der letzten Woche mit Cloudpunk ihr jüngstes Projekt angekündigt. Mit ihrem vorangegangenen Titel Phoning Home (zum Indie-Check) teilt sich Cloudpunk das Science-Fiction-Setting, ansonsten geht das Spiel sowohl in Präsentation als auch der zugrunde liegenden Geschichte einen eigenen Weg.

Wie der Name bereits impliziert, ist Cloudpunk in einem Cyberpunk-Universum angesiedelt. Von Filmen wie Bladerunner und Spielen wie VA-11 Hall-A oder, etwas abseits vom Genre, Firewatch (zum Test+ mit Video, Note: 7.5), ließen sich die Entwickler des Berliner Studios zu ihrem neusten Titel inspirieren. Soweit bekanntgegeben wurde, lenkt ihr in dem Spiel die Figur der Kurier-Fahrerin Raina. Mit ihr durchlebt ihr eine Nacht in der dystopischen Metropole Nivalis, während ihr für die namensgebende und an den Grenzen der Legalität operierende Firma Cloudpunk eure Aufträge erledigt. Dabei sollt ihr mit einer großen Anzahl unterschiedlicher Charaktere in Form von Androiden, künstlichen Intelligenzen sowie skrupellosen Menschen interagieren müssen.

Technisch basiert Cloudpunk auf einer Voxel-Engine und soll im Laufe des nächsten Jahres für den PC als digitaler Download erscheinen.