GG-Intern: Labrador Nelson und Drapondur erreichen Rang 30

Gut, irgendwann wird sogar Fabian Knopf so viel geredet, äh, kommentiert haben, dass es für Rang 30 reicht, aber wir wollen dann doch irdische Maßstäbe anlegen. Und da ist Rang 30 eine echte Leistung!

Die Rang-30-User Die Rang-30-User Stefan1904 ChrisL Maverick Claus schlammonster Labrador Nelson Drapondur Die bisherigen Pro Gamer von GamersGlobal:

In der letzten Woche haben gleich zwei langjährige GamersGlobal-User den von der gesamten Weltbevölkerung neidisch beäugten Rang 30 erreicht: Labrador Nelson (Usernummer 5555) und Drapondur (Usernummer 418). Das gesamte GamersGlobal-Team gratuliert!Letzterer hat eine Huldigung an dieser Stelle dankend abgelehnt, da er sich "im Gegensatz zu anderen Pro-Gamern den Rang nicht erarbeitet hat, sondern er sich zum großen Teil aus Forenbeiträgen, GGG-Umwandlungen und Erfolgen zusammensetzt". Darum weisen wir bezüglich des selbsternannten "Gelegenheitskontributors"nur darauf hin, dass er seit neun Jahren und 25 Wochen bei GamersGlobal dabei ist. Also praktisch von Anfang an (Start der Open Beta), wie ja auch seiner Usernummer zu entnehmen ist.Danke für die Treue, lieber Thorsten!hat das mit dem Pro-Gamer hingegen sehr ernst genommen und mittlerweile Haus, Familie und Auto verkauft, weil, er ist ja jetzt Pro-Gamer! Die Weichen für seine späte Karriere wurden unwiderruflich im Jahre 1984 gestellt, als er von seinen Eltern einen Commodore 64 zum Geburtstag geschenkt bekam. Natürlich nur, um damit Hausaufgaben zu machen. Erwartungsgemäß fanden diese in den darauf folgenden Jahren niemals ihren Weg auf den Heimcomputer. Der zwölfjährige Ernst stürzte sich viel lieber mit Haut und Haaren in die großartige Welt der Computerspiele und kam bis heute nicht wieder heraus. Die 80er Jahre waren von zahlreichen Spielhallen im Ausland und unzähligen Sicherheitskopien auf dem heimischen Brotkasten geprägt, die völlig naiv zu Hunderten in Floppy-Disk-Boxen kopiert und getauscht wurden. Ein gewisser Stolz, Teil von etwas Besonderem zu sein, war damals ein starkes Motiv, auch wenn man dafür in der Allgäuer Provinz als Gamer oft wie ein Alien behandelt wurde.Schon bald bildete sich ein gewisses Faible für Rollenspiele, Shmups, Beat-em-ups, Rennspiele und Arcade-Titel im Allgemeinen heraus, das sich bis heute kaum geändert hat. Die Neunziger und Nuller Jahre standen ganz im Zeichen der PC-Bastelei, in der er sich im Lauf der Zeit sowohl eine gewisse Expertise als auch eine Begeisterung aneignete, die bis dato anhält. Dem PC als Spieleplattform ist er bis heute treu geblieben, nie ist eine Konsole über die Schwelle seines Refugiums getreten. Das überlässt er weiterhin seinem Bekanntenkreis, den er diesbezüglich aber gern besucht.Zu GamersGlobal wäre Labrador Nelson sehr gern bereits im Gründungsjahr gestoßen, wenn er doch nur früher davon erfahren hätte! So gesellte er sich erst im Sommer 2011 als rühriger User zu dieser besonderen Community. Die hochwertigen Inhalte und die Philosophie des Online-Magazins haben ihn schnell überzeugt. Als langjähriger Jörg-Langer-Fan hat ihn die Herangehensweise der kleinen Redaktion an Computerspiele derart begeistert, dass er seine Freizeit nur zu gern auf der GG-Website verbrachte. Angefangen mit News-Eintippen erreichte er über die Jahre den Maximal-Level aller User-Klassen, bis auf den Schreiber, den er jedoch weiterhin fest im Visier hat. Er krönte sich nicht nur selbst zum Medaillenkönig, auch unterstützt er GamersGlobal finanziell, wo er nur kann, und fand seine Bestimmung im Korrigieren und Redigieren von Inhalten auf der Website. Bereits zweimal hatte er die Gelegenheit und das Vergnügen, die Redaktion direkt bei Messeterminen zu unterstützen (siehe auch das Foto ganz oben, der Sonnenbrillenträger ist Labrador Nelson): 2012 und 2015 begleitete er uns zur gamescom.Auch wenn er scheinbar alles schon auf GG erreicht zu haben scheint, wird er es sich auch in Zukunft nicht nehmen lassen, aktiver Teil dieser fantastischen Gamer-Community zu sein.Auch dir, Ernst, vielen Dank für die jahrelange Anhänglichkeit!