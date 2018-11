Fallout 76: Day-One-Patch größer als das eigentliche Spiel

PC XOne PS4

Bethesdas nächste Woche erscheinende Online-Survival-Spiel Fallout 76 hat in der jüngst veranstalteten Vorbesteller-exklusiven Beta ein paar kritische Bugs und Probleme offenbart. Einige davon konnte der Spielehersteller zwar bereits beseitigen, allerdings sind noch weitere Verbesserungen, Änderungen und Optimierungen nötig. So wird der Titel am Release-Tag mit einem Day-One-Patch bedacht, der laut US-Gamer größer, als das eigentlich Spiel sein soll.

Während die Installation von Fallout 76 von Bethesda mit 45 GB angegeben wird, soll der Launch-Patch ganze 54 GB groß sein. Was der Patch konkret enthalten wird, ist noch nicht bekannt. Sobald die offiziellen Patchnotes veröffentlicht werden, wissen wir mehr. Fallout 76 wird ab dem 14. November 2018 für PC, Xbox One und die PS4 im Handel erhältlich sein.