Prima Games: Guide-Publisher schließt nach 28 Jahren seine Pforten

Prima Games stellt nach 28 Jahren seinen Betrieb ein. Wie die Dorling-Kindersley-Abteilung des Mutterverlags Penguin Random House jüngst bekannt gab, habe man die „äußerst schwierige Entscheidung“ getroffen, den in den USA beheimateten Publisher von Lösungsbüchern im Frühling des kommenden Jahres zu schließen. Quellen, die von der Entscheidung direkt betroffen sind, haben die Nachricht gegenüber EGM Now ebenfalls bestätigt.

Demnach sind alle drei Prima-Games-Standorte, in Roseville, Indianapolis und New York, betroffen. Roseville soll schon Mitte diesen Monats geschlossen werden, während in Indianapolis eine Auswahl an Angestellten noch bis März 2019 Material veröffentlichen wird. Wann genau das Office in New York seine Arbeit einstellen wird, ist noch nicht bekannt.

Prima Games wurde im Jahre 1990 gegründet und hat bis heute Millionen von Lösungsbüchern und Spielberatern veröffentlicht, darunter auch einige Bestseller, wie das offizielle Lösungsbuch zu Myst, einen Game-Secrets-Berater zu Secret of Mana, einen Strategy-Guide zu Prince of Persia und ein spezielles Buch zu Sonic the Hedgehog, das in Zusammenarbeit mit Sony entstand.