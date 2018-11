Black Desert Online: Beta-Gratiswochenende auf der Xbox One

PC XOne

Besitzer der Xbox-One-Konsole können an diesem Wochenende im Rahmen eines offenen Betatests das Online-Rollenspiel Black Desert Online ausprobieren. Die Testphase ist bereits gestartet und wird noch bis zum kommenden Montag, den 12. November 2018, andauern.

Der Client ist nur in englischer Sprache und nur in den US-Regionen verfügbar. Um an der Beta trotzdem teilnehmen zu können, müsst ihr lediglich die Regionseinstellungen auf eurer Konsole anpassen. Dafür müsst ihr den Xbox Guide öffnen, unter „Alle Einstellungen“ den Reiter „Sprache und Ort“ anklicken und dort unter „Ort“ die Region „Nordamerika“ einstellen.

Sollte der Client immer noch nicht in eurem Store erscheinen, dann muss die Region auch in der SmartGlass-App auf eurem Handy oder eurem Tablet umgestellt werden. Nutzt dazu einfach die Funktion „Konsolen-Region verwenden“. Klappt auch das nicht, könnt ihr den Titel mit eurem mobilen Gerät eurem Xbox-Live-Account hinzufügen. Startet danach eure Konsole neu und ladet anschließend das Spiel herunter. Der Download ist laut Produktseite rund 24 GB groß.