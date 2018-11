Dark Souls Remastered: Folge 66 live am 23.11.18 mit 3 User-Phantomen

PC Switch XOne PS4

Von der breiten Internet-Öffentlichtkeit noch unbemerkt, hat sich Jörg "dieses Spiel ist doch was für masochistische Deppen ohne eigenes Leben" Langer zum Dark-Souls-Fanboy gemausert. Seid live dabei!

Nein, Jörg Langer sieht Dark Souls - Remastered immer noch nicht als perfektes oder auch nur ausgezeichnetes Spiel an, aber doch als sehr gutes. Bereits seit über 60 Letsplay-Folgen schlägt er sich überwiegend wacker, teils sogar beängstigend effizient, durch Levels, Bossgegner und Fürsten. Zur Belohnung der Core-Userschaft fürs fleißige Crowdfunden wird die Folge 66 eine ganz besondere, nämlich eine Live-Folge auf Twitch. Aber nicht irgendeine Live-Folge, sondern eine mit User-Beteiligung: Die drei berühmt-berüchtigten Dark-Souls-Phantome

Saphirweapon

Hedeltrollo

Messenger

werden Jörg je etwa eine Stunde lang unterstützen, letzterer sogar vor Ort in der Redaktion. Jetzt will die breite Internet-Öffentlichkeit natürlich wissen: Wann geht es denn los? Da hättet ihr mal besser zuhören sollen, als wir das während einer unauffälligen, nicht-wiederholbaren Dialogsequenz bereits erklärt haben. Also: Ja oder Nein? Okay, wir sind besser spieldesignt als Dark Souls, darum noch mal ganz groß:

Freitag, 23.11.2018, 20:00 - 23:00 Uhr

Und zwar auf www.twitch.tv/gamersglobal – bis dann!