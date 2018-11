Edge of Eternity: Norwegisches JRPG ab Dezember im Early Access

PC XOne PS4 Linux MacOS

Fast vier Jahre nach der überaus erfolgreichen Kickstarter-Kampagne beginnt für das Rollenspiel Edge of Eternity vom norwegischen Entwickler Midgard Games der Early-Access-Modus. Ab 5.12.2018 könnt ihr euch via Steam selbst einen spielerischen Eindruck vom ehrgeizigen Projekt - man strebt die Qualität eines AAA-Titels an - machen. Von da an sollen regelmäßige Veröffentlichungen weiterer Storykapitel erfolgen. Während Edge of Eternity im Early Access nur für PC-Spieler bereitsteht, soll das fertige Produkt auch für PS4 und Xbox One erscheinen.

Der Grafikstil von Edge of Eternity erinnert ein wenig an die neuesten großen Final Fantasy-Rollenspiele, die Entwickler bezeichnen sich selbst als große Fans dieser traditionsreichen JRPG-Reihe. Ihr seid in der Rolle von Daryon unterwegs, der die Welt von Heryon vor einem mysteriösen Eindringling und einer von diesem ausgelösten Seuche beschützen muss, die jeden Infizierten in eine willenlose Kreatur verwandelt. In der umfangreichen Fantasywelt, in der Technologie auf Magie trifft, sollt ihr es zudem mit zahlreichen Bosskämpfen, Nebenquests und NPCs zu tun bekommen.