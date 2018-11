Auf der Blizzcon am vergangenen Wochenende gab es wenig Neues von den ruhmreichen Blizzardlern, dafür einiges Aufgewärmtes. Fallende Aktienkurse und Shitstorms waren die Folge, und der Blog Senior Gamer glaubt, dass die Kalifornier ganz schön auf dem Holzweg sind. Weitere Vorschläge für die Wochenendlektüre: Age of Empires 2 in der historischen Analyse, die ewige Hakenkreuz-Diskussion, seltsame Videospielwerbung, böse Rollenspiel-Charaktere und ein 16-jähriger Tetris-Weltmeister.

Diablo Immortal: Falsche Zielgruppe

senior-gamer.de am 3.11.2018, von Harzzach

Als Blizzard am vergangenen Wochenende auf seiner eigenen Messe statt Diablo 4 eine Mobil-Version von Diablo 3 vorstellte, entwickelte sich binnen kürzester Zeit ein Shitstorm über sämtliche Internetkanäle. Das deutsche Blog Senior Gamer (das sich selbst als Deutschlands führendes Gamer-Blog für alte Säcke bezeichnet) fasst Blizzards vermeintlichen Fehlgriff in zwei Worten zusammen: „Falsche Zielgruppe“, denn „die Hardcore-Fans müssen eine harte Lektion lernen: Blizzard braucht euer Geld von Jahr zu Jahr immer weniger. Bereitet euch bitte darauf vor, auf absehbare Zeit als Kunde für Blizzard irrelevant zu werden.“

Ungleichzeitigkeit als Gameplay-Element am Beispiel Age of Empires 2

videospielhistoriker.wordpress.com am 11.10.2018, von bdbjorn

„Im Nebeneinander werden immer verschiedene Formen gesellschaftlichen Fortschritts existieren.“ Diese These stellte einst der Philosoph Ernst Bloch auf. Das Blog der Videospielhistoriker befasst sich mit historischen Themen in Spielen und analysiert am Beispiel von Age of Empires 2, inwiefern diese These zutrifft. Im Strategiespiel von 1999 tragen die vier Epochen nur ihre Titel, ohne irgendeinen historischen Kontext hervorzuheben. Ein Zugeständnis ans Gameplay, das jedoch zu einigen Gedankenspielen einlädt.

Through the Darkest of Times: Mit Hakenkreuzen spielt man doch

zeit.de am 3.11.2018, von Henrik Oerding

Seit August wird zwischen Kulturpolitikern, Spielern und der USK hitzig über die Darstellung von Nazisymbolik in Videospielen diskutiert. Die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle hat die Demo des deutschen Spiels Through the Darkest of Times, das mit seiner Geschichte vom Antisemitismus im Hitlerdeutschland gegen den aktuellen Rechtsruck ein Zeichen setzen will, mit dem Siegel „Freigegeben ab 12 Jahren“ versehen. Und die Zeit fragt, ob die Symbolik wirklich notwendig ist.

Aus dem GamersGlobal-Archiv: „Wieso böse sein?“

gamersglobal.de am 22.5.2011, von Philipp Spilker

In einer Kolumne sieht GamersGlobal-User Philipp Spilker nicht ein, dass er in Rollenspielen schlechte Charaktere spielen soll. „Warum sollte ich denn auch böse sein? Was habe ich für einen Grund dazu? Wenn ich mich in den Charakter eines Spiels hinein versetzen möchte, [...] dann möchte ich mich doch auch mit diesem Charakter identifizieren können.“ Wenn er dann auch noch von der Story dazu gezwungen wird, hört für ihn der Spaß auf. So richtig böse zu sein hat er dann doch einmal gewagt...

Fundstück der Woche: „Kuriose Videospielwerbung der Neunziger“

basicthinking.de am 9.8.2013