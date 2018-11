Green Man Gaming: Rabatt auf Fallout 76 / Tropico-Sale

PC XOne PS4

Unser Partnershop Green Man Gaming (GG-Partnerlink) lockt einmal mehr mit einem verlockenden Angebot. Und zwar kriegt ihr dort die PC-Version von Bethesdas neuem Ödland-Rollenspiel Fallout 76 (Doppelstunde der Kritiker) um zwölf Prozent reduziert, womit der Preis für die Standard-Version auf 52,79 Euro fällt. Die Tricentennial Edition schlägt statt mit 79,99 Euro mit 70,39 Euro zu Buche.

Für GamersGlobal-Premium-User ist bei diesen Ersparnissen jedoch noch nicht Schluss. Auf eurer persönlichen Abo-Seite könnt ihr einen zusätzlichen Rabatt-Code generieren, der euch weitere zehn Prozent auf den bereits reduzierten Preis gewährt. Rechnen wir also konsequent weiter, dann kriegt ihr die Standard-Edition von Fallout 76 für 47,51 Euro und die Tricentennial Edition für 63,35 Euro! Ihr spart als GG-Unterstützer also insgesamt 21 Prozent auf die Version, für die ihr euch entscheidet. Alle weiteren Vorteile, die ihr als Premium-Abonnent genießen dürft, findet ihr auf der entsprechenden Infoseite.

Sollten verstrahlte Mutanten und reale Mitspieler nicht ganz euer favorisierter Umgang sein, dann ist vielleicht der große Tropico-Sale bei Green Man Gaming etwas für euch. In diesem sind die komplette Hauptreihe der Aufbau-Wirtschaftssimulations-Reihe sowie zahlreiche DLCs um bis zu 73 Prozent im Preis reduziert. So könnt ihr den 2019 erscheinenden neuen Teil Tropico 6 für 40,04 Euro vorbestellen, was einem Preisnachlass von 20 Prozent entspricht. Teil 5 kriegt ihr für 6,21 Euro, die Complete Edition des letzten Serienablegers, die alle Erweiterungen umfasst, für 14,40 Euro, was 64 Prozent Rabatt bedeutet. Natürlich ist hier nicht das Ende der Preisnachlässe gekommen, zumindest wenn ihr GamersGlobal-Premiumuser seid. Der Zehn-Prozent-Voucher lässt sich nämlich auch mit den Tropic-Sale-Preisen kombinieren.