Crackdown 3: Microsoft gibt PC-Systemanforderungen bekannt

Nächstes Jahr will Microsoft das kommende Open-World-Action-Adventure Crackdown 3 für PC und die Xbox One veröffentlichen. Die aktuelle Version des von Sumo Digital entwickelten Titels soll im Rahmen der morgen in New Mexico veranstalteten Xbox-Messe XO18 präsentiert werden. Jetzt hat Microsoft die Produktseite des Spiels im Windows-Store aktualisiert und diese um die offiziellen PC-Systemanforderungen ergänzt. Ein High-End-Rechner wird demnach nicht benötigt, um das Spiel mit vollen Details zu erleben. So sollen für die hohe Einstellungen bereits eine Geforce GTX 970 und eine i5-CPU ausreichen. Nachfolgend die Anforderungen im Überblick:

Mindestanforderungen:

Betriebssystem: Windows 10 mit 64 Bit (ab Version 14393.0 oder höher)

Prozessor: Intel i5 3470 oder AMD FX-6300

Grafikkarte: Nvidia Geforce 750 Ti oder Radeon R7 260X

Grafikspeicher: 2 GB VRAM

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

DirectX: Version 12

Eingabegeräte: Maus und Tastatur

Empfohlene Hardware:

Betriebssystem: Windows 10 mit 64 Bit (ab Version 14393.0 oder höher)

Prozessor: Intel i5 4690 oder AMD FX-8350

Grafikkarte: Nvidia Geforce 970 / 1060 oder Radeon R9 290X / RX 480

Grafikspeicher: 4 GB VRAM

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

DirectX: Version 12

Eingabegeräte: Maus und Tastatur

Crackdown 3 wird ab dem 22. Februar des kommenden Jahres als Teil von Microsofts Play-Anywhere-Programms für PC (Windows 10) und die Xbox One veröffentlicht. Das heißt, ihr müsst das Spiel nur einmal erwerben und könnt es auf beiden Plattformen genießen.