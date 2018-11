Bundeshaushalt 2019: 50 Mio. Euro Spieleförderung in Deutschland

Das Reichstagsgebäude (Foto: Jürgen Matern, Wikipedia, CC-BY-SA-3.0)

Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages hat 50 Millionen Euro für den Bundeshaushalt 2019 zur Einführung und Förderung eines Games-Fonds genehmigt. Damit wird ein Vorhaben der Bundesregierung aus dem Koalitionsvertrag umgesetzt und Spieleentwicklung erstmals auf Bundesebene gefördert. Seitens Rüdiger Kruse, Mitglied des Deutschen Bundestages und Berichterstatter im Haushaltsausschuss der CDU-/CSU-Bundestagsfraktion, heißt es in einem offiziellen Statement zu dem Entschluss:

Gaming und Politik haben in der Vergangenheit leider ein wenig gefremdelt. Inzwischen ist aber doch wohl jedem klar, dass diese Branche einen Motor für die Kreativindustrie – wirtschaftlich wie künstlerisch – darstellt. Ich habe gern dafür gesorgt, dass der ‚Deutsche Games-Fonds‘ seinen Weg in den Bundeshaushalt 2019 findet und den Entwicklerstandort Deutschland stärkt.

Felix Falk, der Geschäftsführer von game (dem Verband der deutschen Games-Branche), bezeichnet die Entscheidung als einen historischen Schritt für den Games-Standort Deutschland. „Jetzt fehlen nur noch wenige Schritte bis zur Ziellinie“, so Falk:

Aktuell sind die Rahmenbedingungen für die Spieleentwicklung in Deutschland international kaum konkurrenzfähig. Jetzt muss es darum gehen, das konkrete Förderprogramm schnellstmöglich zu entwickeln und von der EU notifizieren zu lassen. Nur wenn der Games-Fonds kommt, haben wir die Chance, zu den internationalen Hotspots der Spiele-Entwicklung aufzuschließen.

Laut game seien die Rahmenbedingungen in Deutschland im internationalen Vergleich wenig konkurrenzfähig. In Ländern wie Großbritannien, Frankreich und Kanada, wo dieser Bereich schon seit Jahren unterstützt wird, fallen die Produktionskosten bis zu 30 Prozent geringer aus. Diese starken Wettbewerbsnachteile haben zu einem über Jahre sinkenden Marktanteil von Spieleentwicklungen aus Deutschland geführt. Bisher hätten Spieleentwickler in Deutschland von 100 Euro, die hierzulande für Spiele ausgegeben wurden, weniger als sechs Euro erhalten.