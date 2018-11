GOG: „Strategie und Taktik“-Sale mit Rabatten bis 90%

CD Projekt hat auf GOG.com einen neuen Sale für Fans von Strategie- und Taktik-Spielen gestartet. Die Liste umfasst unter anderem DRM-freie Versionen von Spielen, wie Age of Wonders 3 (Testnote: 8.5), Crusader Kings, Railroad Tycoon 2, Civilization 3, Celtic Kings - Rage of War, Political Animals und War for the Overworld. Die Rabatte reichen teilweise bis zu 90 Prozent.

An dieser Stelle nur ein paar Beispiel-Rabatte aus dem Store. Das komplette Angebot (inklusive Zusatzinhalten) findet ihr wie gewohnt unter dem Link in den Quellenangaben: