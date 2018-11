Spider-Man: Update 1.10 + Termin für DLC „Turf Wars“

PS4

Insomniac Games arbeitet weiterhin an Verbesserungen und neuen Inhalten für Spider-Man (Testnote: 9.0) und hat nun ein neues Update in der Version 1.10 veröffentlicht. Dieses bringt neue Sticker und Rahmen für den Fotomodus, färbt die Namen der Sprecher in den Untertiteln und lässt euch die Minimap und Hinweise zur Steuerung auf dem HUD ausblenden.

Das Update soll auch das Problem mit der falschen Tageszeit im letzten DLC Der Raubüberfall (Testnote: 8.0) fixen, so dass keine Ladebildschirme mehr über den Zwischensequenzen erscheinen. Zudem wurde laut den Entwicklern die Verzögerung der Untertitel bei den Dialogen von Miles in dem DLC beseitigt und überdies ein Fehler behoben, bei dem bestimmte Gadgets nach dem Beenden der „Screwball Challenge“ dauerhaft verloren gingen. Mit der Aktualisierung sollen außerdem weitere, nicht näher genannte Probleme, der Vergangenheit angehören.

Das Update 1.10 bringt darüber hinaus die Unterstützung für den kommenden zweiten DLC Turf Wars und verrät, dass der Zusatzinhalt ab dem 20. November erhältlich sein wird. Der DLC bringt den Hammerhead als neuen Bösewicht ins Spiel. Eine offizielle Ankündigung steht noch aus.