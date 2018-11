iOS Android

Auf der BlizzCon 2018 hat Blizzard Entertainment viel Jubel der Fans erfahren, egal, ob für Warcraft 3 - Reforged (Preview ), ja sogar selbst für "Kleinigkeiten" wie die neue-Heldin Ashe. Für Unmut sorgte jedoch die Ankündigung des Mobile-Titels Diablo Immortal (Preview ), nicht nur, da sich die Hoffnungen auf die Enthüllung vonnicht erfüllte ( wir berichteten ). Gab es bei der Eröffnungszeremonie noch vor allem entsetzte Blicke der anwesenden Fans, erntete Blizzard anschließend das, was man im Internetzeitalter als "Shitstorm" bezeichnet. Auch in der Fragerunde während des Diablo-Panels auf der BlizzCon, ließ manch einer seinem Frust freien Lauf und nicht bloß anonymisiert im Netz.Blizzard zeige mit dieser Ankündigung, dass sie den Draht zu den Fans verloren hätten, hieß es oft. Doch wie steht ihr eigentlich zur Entrüstung der Spieler? Teilt ihr diese, findet ihr, dass die Reaktionen übertrieben sind, oder interessiert euch die Diskussion überhaupt nicht? Genau das möchten wir in unserer heutigen Sonntagsfrage von euch erfahren. Gebt aber nicht nur eure Stimme in der unten eingebetteten Umfrage ab, sondern lasst uns in den Kommentaren unter dieser News sehr gerne genauer wissen, wie und weshalb ihr auf diese Weise zum Thema steht. Fühlt euch wie immer auch herzlich dazu eingeladen, eure Meinung mit den anderen Usern in den Kommentaren zu diskutieren.Bei unserer Sonntagsfrage habt ihr wie immer bis zum Montag Morgen um 10:00 Uhr Zeit, eure Stimme abzugeben. Danach schließen wir die Umfrage, werten das Ergebnis aus und präsentieren es euch in Form eines News-Updates. Solltet ihr eine Idee für eine der kommenden Sonntagsfragen haben, hinterlasst euren Vorschlag in diesem Forenthread , sehr gerne auch mit Vorschlägen für die möglichen Antwortoptionen. Sollten wir eure Frage als interessant genug erachten, könnte sie schon bald in einer unserer kommenden Sonntagsfragen auftauchen.