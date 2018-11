Red Dead Redemption 2: Mehr als 17 Millionen Exemplare ausgeliefert

XOne PS4

Der Publisher Take-Two Interactive hat im Rahmen der Veröffentlichung aktueller Geschäftsergebnisse Zahlen zum Open-World-Western Red Dead Redemption 2 (im Test) bekanntgegeben. Nachdem der Titel bereits beim Release den zweitgrößten Launch des Jahres hinlegte und mehr als 725 Millionen US-Dollar Umsatz erwirtschaftete, wurden bis heute bereits mehr als 17 Millionen Exemplare an den Handel ausgeliefert.

Wie das Unternehmen weiter ausführt, wurden damit schon in den ersten acht Tagen mehr Kopien von Red Dead Redemption 2 ausgeliefert als von Red Dead Redemption (Testnote: 9.0) in den ersten acht Jahren an Kunden verkauft wurden. Darüber hinaus nennt Rockstar ein paar weitere Statistiken hinsichtlich der Verkäufe im Playstation-Store. So handelte es sich dort bei Red Dead Redemption 2 um das meistvorbestellte Spiel sowie um das meistverkaufte Spiel am ersten Tag sowie in den ersten drei Tagen nach der Veröffentlichung.