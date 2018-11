Final Fantasy 15: Hajime Tabata verlässt Square Enix - DLCs gestrichen

Hajime Tabata, Leiter und Chief Operating Officer von Luminous Productions, hat Square Enix verlassen. Dies gab der Macher kürzlich selbst in einem offiziellen Statement bekannt. Demnach möchte er zukünftig seinen eigenen Weg gehen und ein eigenes Studio gründen, um ein neues, noch unbekanntes Spiel zu entwickeln. Seinen Posten hat er bereits am 31. Oktober geräumt.

Als Folge daraus hat Square Enix drei der vier im April angekündigten DLCs für Final Fantasy 15 (Testnote: 8.5) gestrichen. Demnach werden Episode Aranea, Episode Lunafreya und Episode Noctis nicht mehr erscheinen. Die sich bereits in Arbeit befindende Episode Ardyn soll aber nach wie vor nächstes Jahr veröffentlicht werden. Auch die Standalone Version des Multiplayer-Modus „Comrades“ kommt wie geplant am 12. Dezember. Seitens Tabata heißt es dazu:

Während die Produktion von Episode Ardyn weiter voranschreitet und Luminous Productions an neuen Projekten arbeitet, hatte ich das Gefühl, dass es Zeit ist, das Zepter weiter an die nächste Generation talentierter und vertrauenswürdiger Kollegen zu reichen und ich glaube, dass sie etwas großartiges erschaffen werden. Von diesem Tag an werde ich Square Enix und Luminous Productions zusammen mit euch Fans anfeuern. Ich möchte jedem danken, der weiterhin Final Fantasy 15 unterstützt und auch allen, die mich persönlich unterstützt haben.