Super Mario Bros.: Kinofilm wohl erst 2022, Miyamoto mit an Bord

In einem Interview mit dem US-Magazin Variety hat sich Chris Meledandri, Gründer von Illumination Entertainment und verantwortlich unter anderem für die Minions-Filme, zum geplanten Animationsfilm zu Super Mario Bros. geäußert. Neben einer engen Zusammenarbeit mit Nintendo freut er sich insbesondere darüber, dass Mario-Schöpfer Shigeru Miyamoto intensiv in die Filmadaption involviert sei. Man habe selten eine ursprüngliche kreative Meinung so sehr in eine Filmumsetzung miteinbezogen wie im Fall Miyamoto, heißt es in dem Interview. „Es gibt eine lange Geschichte von Leuten in Hollywood, die meinen, es besser zu wissen als jene, die für eine Marke verantwortlich sind“, so Meledandri. „Ich habe diesen Fehler schon einmal gemacht.“

Da die Arbeiten noch ganz am Anfang stehen, ist über Story und Charaktere noch nichts bekannt. Die Herausforderung bestehe darin, so Melandri weiter, hinter der dünnen Geschichte der Vorlage Tiefen zu finden, die sich organisch in einen abendfüllenden Film zusammenfügen lassen. Fehler wie in der von Kritikern zerrissenen Mario-Filmumsetzung von 1993 werde man nicht begehen.

Nach derzeitigem Stand wäre ein Kinostart im Jahr 2022 möglich.