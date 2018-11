Dragon Quest 11: Weltweit mehr als 4 Millionen Einheiten ausgeliefert

PC Switch PS4 3DS

Der japanische Entwickler und Publisher Square Enix hat die Auslieferungszahlen für das Rollenspiel Dragon Quest 11 - Streiter des Schicksals bekannt gegeben. Dem Bericht zufolge wurde der Titel seit seinem Release und bis heute weltweit bereits mehr als vier Millionen Mal ausgeliefert. Bei den Angaben werden auch digitale Verkäufe mit berücksichtigt.

Dragon Quest 11 - Streiter des Schicksals (im Original Dragon Quest 11 - Echoes of an Elusive Age) ist seit Juli vergangenen Jahres für PS4 und Nintendo 3DS in Japan digital und im Handel erhältlich. In Europa und USA wurde der Titel im September dieses Jahres veröffentlicht.

Wie viele Einheiten des Spiels weltweit tatsächlich verkauft wurden, ist nicht bekannt, jedoch dürfte die Zahl nicht so stark von den Auslieferungszahlen abweichen. In Japan konnte Square Enix in den ersten beiden Tagen nach dem Launch 113.182 digitale Kopien auf der PS4, sowie 62.939 digitale Kopien auf dem 3DS verkaufen. Schon im Oktober 2017 wurden dann 1.741.582 Einheiten der 3DS-Version im regulären Handel verkauft, während die PS4-Retail-Verkäufe im September 2017 bei 1.347.582 lagen. Mindestens 3.265.285 Verkäufe kommen also aus Japan.