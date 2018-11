Go Retro! Portable: Handheld mit über 260 Spielen angekündigt

andere

Unter dem Motto „Retro-Feeling to go“ hat Retro-Bit in Zusammenarbeit mit Koch Media die Veröffentlichung der mobilen Handheld-Spielkonsole Go Retro! Portable für den 30. November 2018 angekündigt. Zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 39,99 Euro soll die Retro-Konsole bei teilnehmenden Händlern erhältlich sein. Zur Idee hinter dem günstigen Retro-Handheld heißt es in der Pressemitteilung der Entwickler:

Wir möchten, dass die Spieler die Videospiel-Klassiker noch einmal erleben können, ohne nach alten Konsolen, Controllern und Cardridges suchen oder sich auf ihr Wohnzimmer beschränken zu müssen.

Über 260 Spieleklassiker, etwa Tetris, Mega Man 2, Mega Man 3, Burger Time, Strider 1942, Ghosts'n Goblins und viele mehr, könnt ihr auf der Go Retro! Portable im handlichen Format und einem 2,8-Zoll Bildschirm spielen. Optisch erinnert das Gerät mit seinem Steuerkreuz und den vier Feuertasten stark an Nintendos Gameboy. Die Stromversorgung erfolgt wahlweise über Batterien oder Micro-USB-Kabel, die beide jedoch nicht im Lieferumfang enthalten sind.