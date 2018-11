Diablo Immortal: Producer von Diablo 2 gibt den kritischen Fans Recht

iOS Android

In einer langen Reihe von Tweets hat Mark Kern, der Producer von Diablo 2, sich zu den Reaktionen der Spieler, sowie Blizzards Ankündigung von Diablo Immortal (im Anspielbericht) auf der BlizzCon 2018 geäußert und schlägt sich dabei auf die Seite der Kritiker aus der Community. Die Fans von Blizzard seien weder „selbstgerecht“ noch „toxisch“, so der Macher:

Da ich der Producer von Diablo 2 war, haben mich eine Menge Leute nach meinen Gedanken über das Fiasko mit Diablo Immortal gefragt. Ich hasse es, das sagen zu müssen, aber was wir hier sehen ist Blizzard, das die Spieler nicht mehr versteht.

An der Ankündigung an sich habe er nichts zu kritisieren. Vielmehr sei die Art und Weise, wie das Ganze erst angedeutet und dann präsentiert wurde. Das Versagen von Blizzards Managern, die Reaktionen darauf vorherzusagen, habe ihn überrascht. Blizzard sei einst wirklich ein Spieler-nahes Unternehmen gewesen. Man habe im Vorfeld einen enormen Hype generiert, was ein guter Zug gewesen sei, allerdings habe man offenbar nicht verstanden, dass das PC-Publikum dann mit einer Ankündigung für ihre Plattform rechnen wird. Dann sei man dem generierten Hype mit einem falschen Produkt begegnet und habe so ein Bait-and-Switch-Gefühl erzeugt.

Blizzard sagte inzwischen, dass sie an mehreren Diablo-Projekten arbeiten. Wenn dem so ist, dann hätten sie neben der Mobile-Ankündigung wirklich einen Teaser von dem PC-Projekt zeigen sollen. Sie haben Gegenreaktionen erwartet, aber es zeigt, dass sie nicht auf etwas in diesem Ausmaß vorbereitet waren. Das hätten ihnen aber jeder Diablo-Spieler gleich sagen können, wenn sie nur gefragt hätten...

Zu seiner Zeit habe Blizzard gar nicht erst fragen müssen, was die Spieler wollen, da es von Grund auf von Hardcore-Gamern gegründet wurde, twittert Kern weiter. Man sagte damals, dass man selbst sein strengstes Publikum für eigene Produkte sei. Und hätte er sich seinerzeit für einen solchen Zug entschieden, wäre sofort eine Meute Entwickler an seiner Tür gewesen, die ihm klargemacht hätte, dass dies keine gute Idee sei. Dass Blizzard nicht von alleine darauf kam und nun mit einer „Ja nun, kommt damit klar“-Haltung reagiert, sei eine Enttäuschung für ihn.

Das hat rein gar nichts mit der „toxischen Community“ oder deren Ansprüchen zu tun. Das ist nur schlechtes PR-Management und, so traurig mich das macht es sagen zu müssen, es ist eine negative Haltung von Blizzard, die aussagt: „wir wissen sowieso alles besser.“ Das glaubt ihr vielleicht wirklich, aber vielleicht wisst ihr es doch nicht mehr besser Blizzard. Vielleicht habt ihr wirklich den Bezug zu euren Fans verloren und hockt in einem Millionen-Dollar-pro-Jahr-Elfenbeinturm. Vielleicht solltet ihr in euch gehen, denn das ist wirklich ein Versagen, das zum Scheitern führen kann. Erinnert ihr euch noch an Nokia oder Blockbuster Video?

Laut Kern müssen die Entwickler von heute in ständigen Gesprächen mit den Spielern stehen. „Die Spiele-Entwicklungen sind heute so riesig, es ist leicht, den Kontakt zum Publikum zu verlieren.“ Viele Entwickler würden aufhören zu spielen, sobald sie anfangen, selbst professionell Spiele zu machen. Man müsse daher sich selbst die Mühe machen, die Mauern zwischen dem Unternehmen und den Fans niederzureißen und seine Community kennenzulernen.

Es gefällt mir, dass Blizzard seine Kritiker nicht beschuldigt, sondern sie als „leidenschaftlich“ bezeichnet. Das ist soweit sehr gut. Eine echte Entschuldigung an die PC-Fans wäre aber noch besser gewesen. Sie sind derzeit mit der BlizzCon beschäftigt, aber ich hoffe, dass sie danach in einer besseren Weise antworten.

Zum Schluss wendet sich Kern an die Mainstream-Journalisten und Mobile- und Indie-Entwickler, die bei Blizzards PR-Desaster die Spieler als Schuldige ausgemacht haben: „Zu denen sage ich: seid bereit, eine Menge Fans und Geld zu verlieren. Denn es ist nie eine gute Idee, die eigenen Kunden für das eigene PR-Versagen zu tadeln und nichts daraus zu lernen.“