Fallout 76: Nutzer attestiert hohe Anfälligkeit für Hacks, Bethesda widerspricht

PC XOne PS4

Fallout 76 ab 59,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Fallout 76 ab 59,99 € bei Amazon.de kaufen.

Ein Nutzer auf Reddit hat Bethesdas kommendem Online-Survival-Spiel Fallout 76 eine hohe Anfälligkeit für mögliche Hackerangriffe attestiert. In einem umfangreichen Beitrag ging der Fallout-Spieler mit dem Pseudonym teetharejustdone auf die Angriffsmöglichkeiten ein, die der Client des Spiels bieten soll. Laut seinem Bericht gibt es keine Überprüfungen des Clients seitens des Servers. Spieler könnten demnach die .esm-Datei frei nach Belieben manipulieren und so verschiedene Änderungen am Spiel vornehmen. Der Server würde dies nicht merken.

Damit lassen sich unter anderem Bäume im Spiel verkleinern, Farben der Spieler verstärken (um sie leichter zu sehen), durch Wände und Böden gehen, sowie sich selbst heilen oder Gegenstände schenken. Mit Hilfe des Open-Source-Packet-Analyzers Wireshark ließen sich laut dem Nutzer auch die IP-Adressen anderer Spieler identifizieren, diese im Spiel verfolgen und aus dem Spiel kicken. Als Beispiel verlinkte er eine kürzlich veröffentlichte Nexus-Mod, die einen Balken im Spiel einfügt, der beim Knacken von Schlössern die richtige Stelle anzeigt.

Nachdem IGN.com den Bericht aufgegriffen und einen Artikel dazu veröffentlicht hatte, meldete sich auch Bethesda zu Wort, um dem Ganzen zu widersprechen. Viele der Behauptungen seien ungenau oder basierten auf falschen Annahmen. Gleichzeitig gab der Entwickler bekannt, dass einige Fixes im Bereich Modding geplant seien. In dem offiziellen Statement heißt es dazu:

Die Community hat uns auf einige Probleme hingewiesen, die unser Team bereits aufgespürt hat und fixen wird. Unser Ziel ist es, eine großartige Erfahrung für alle Spieler zu gewährleisten. Cheating oder Hacking im Spiel wird nicht toleriert.

Fallout 76 wird bereits nächste Woche, am 14. November 2018, für PC, Xbox One und die PS4 erscheinen. Aktuell können sich die Vorbesteller noch mit einer exklusiven Beta vergnügen.