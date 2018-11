XO18: Insider verrät Details zur Veranstaltung

XOne

Am kommenden Samstag, den 10. November, um 22:00 Uhr (deutscher Zeit), wird der Redmonder Hersteller Microsoft das XO18 Event in Mexico City veranstalten. Der bekannte Insider Klobrille (ehemals ntkrnl), der sich in der Vergangenheit bereits recht zuverlässig erwies, hat nun einige Infos zur geplanten Veranstaltung verraten. In einem Tweet listete er verschiedene Spiele und Themen auf, die die Fans erwarten können. Die Liste umfasst sowohl bereits bestätigte Punkte, als auch einige Dinge, die noch nicht offiziell verkündet wurden:

Offiziell bestätigt:

Noch nicht bestätigt, aber wahrscheinlich:

Wird nicht auf dem Event gezeigt:

Playground Games' zweites neues Projekt

Halo Infinite

Microsoft selbst twitterte bereits, dass die Fans mit einer großen News zu Playerunknown's Battlegrounds (Xbox-Testnote: 7.0), dem DLC Die Schmiede für Shadow of the Tomb Raider, einem Update zu State of Decay 2, sowie „weiteren exklusiven Einblicken“ rechnen können.