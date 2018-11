PC MacOS

In unserem Noten-Vergleich zu Leisure Suit Larry - Wet Dream Don't Dry führen wir Tests, Reviews, Wertungen oder wie auch immer von den folgenden deutschen Online-Spielemagazinen auf – unabhängig davon, dass einige davon auch Print-Angebote (aka Hefte) publizieren: 4Players, CBS (Computer Bild Spiele), Gamona.de, GameStar.de (& GamePro.de) GIGA.de, PCGames.de (& Videogameszone.de), Spieletipps.de und, natürlich, GamersGlobal.de – wobei wir uns höflich ans Ende der Review-Liste stellen. Was uns wichtig ist: Eine Wertung kann immer nur eine grobe Beschreibung der Spielqualität sein – bitte lest euch den jeweiligen Testbericht durch, bevor ihr euch zu einer vielleicht aus dem Rahmen fallenden Note äußert. Die Magazine Gameswelt.de und Eurogamer.de tauchen nicht mehr auf, seit sie sich entschlossen haben, keine Wertung mehr unter ihre Tests zu schreiben.

Wertungs-Vergleich: Leisure Suit Larry - Wet Dreams Don't Dry

GamePro 75

v. 100 Aus meiner Sicht feiert Poppstar Larry, der Held meiner Pubertät, ein tolles Comeback. Für Wertungsweihen, die über ein »Gut« hinausgehen, hat das Point-&-Klick-Adventure allerdings die eine oder andere Macke zu viel. Außerdem ist es schon sehr, sehr speziell. GIGA - Nicht getestet* PC Games /

82

v. 100 Ich mag Larry, seine traurigen Versuche, endlich flachgelegt zu werden und auch die Rätsel. Die sind teilweise zwar echt 'ne harte Nuss, aber man will es sich ja auch nicht zu leicht machen. Ich empfehle das Ding auf jeden Fall meinen Freunden! Spieletipps - Nicht getestet* GamersGlobal 7.0

v. 10 Wet Dreams Don't Dry erreicht mit seinem teils recht billigen Humor vielleicht nicht ganz das (in dicken Anführungszeichen) clevere Niveau der Vorlage von Sierra-Ikone Al Lowe. Aber dennoch gelingt dem deutschen Anbieter Assemble Studios ein Adventure, das dem Original gerecht wird.

Durchschnittswertung 7.6 *Zuletzt überprüft: 7.11.2018, 10:00 Uhr

Wir errechnen die Durchschnittswertung auf Grundlage des 10er-Systems, eine "75" entspricht also einer 7.5. Selbstverständlich unterscheiden sich die Wertungssysteme und -philosophien im Detail. Vergibt ein Magazin unterschiedliche Wertungen beziehungsweise Noten je nach Plattform, verwenden wir für den Durchschnitt die höchste. Sollte mittlerweile ein Test bei einem Magazin erschienen sein, der hier als "Nicht getestet" gekennzeichnet ist, so freuen wir uns über die Nennung der Wertung nebst Link als Comment.