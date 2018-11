Warhammer - Chaosbane: Seitenhieb auf Diablo Immortal

PC XOne PS4

Nach der Ankündigung von Diablo Immortal (im Anspielbericht) auf der BlizzCon 2018, die für viel Unmut unter den PC-Spielern sorgte, konnte sich das Team von Eko Software, das derzeit mit Warhammer - Chaosbane ebenfalls ein neues Action-Rollenspiel entwickelt, offenbar nicht einen kleinen Seitenhieb verkneifen. Auf Twitter schrieben die Macher jetzt:

Erlebt Warhammer - Chaosbane auf die Weise, wie es sein sollte, am PC, auf der PS4 und der Xbox One in 2019.

Der Tweet wird von einem Bild begleitet, das Chaosbane auf einem Smartphone zeigt und eine deutliche Nachricht trägt: „Es erscheint nicht für mobile Geräte“. Die Fans sind offenbar begeistert. Die Ankündigung von Diablo Immortal war für viele Anhänger der Serie, wie es in einigen Foreneinträgen hieß „ein Schlag ins Gesicht“. Blizzard habe sich von seinen Fans entfremdet. Der kalifornische Entwickler reagierte bereits auf die Meldung und gab an, dass man mit solchen Reaktionen bereits gerechnet hätte, versicherte aber gleichzeitig, dass auch PC-Spieler nicht vergessen wurden und sich derzeit weitere Diablo-Projekte in Arbeit befinden.