Path of Exile: Release-Termin für die PS4 steht fest + neuer Trailer

PC XOne PS4

Nachdem die PS4-Version des Online-Action-Rollenspiels Path of Exile bereits im vergangenen Monat in der Datenbank des taiwanesischen Rating-Boards aufgetaucht ist, wurde diese nun auch offiziell angekündigt. Wie der Entwickler Grinding Gear Games jüngst bekannt gab, werden sich die Pforten zu Wraeclast für die Sony-Anhänger schon am 7. Dezember 2018 öffnen.

Der Launch erfolgt somit zeitgleich mit dem Release der 3.5.0-Erweiterung, die für beide Plattformen verfügbar sein wird. Details zu dem neuen Add-on sollen noch im Laufe dieser Woche folgen. Zuvor hat das Team bereits private Ligen für das Spiel angekündigt, die ab dem 12. November verfügbar sein werden. Passend zur Bekanntgabe des Veröffentlichungsdatums hat das Studio auch einen neuen Trailer veröffentlicht, der euch auf den Release einstimmt: