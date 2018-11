Deutscher Entwicklerpreis 2018: Nominierte Studios bekanntgegeben

Wenn am 5. Dezember in der Kölner Flora der Deutsche Entwicklerpreis 2018 vergeben wird, können sich einige namhafte deutsche Studios berechtigte Hoffnungen auf eine Auszeichnung machen. Making Games, eine Plattform für Entwickler und diesjähriger Ausrichter der Preisverleihung, hat kürzlich die Liste der nominierten Studios und Titel veröffentlicht. So gehören Crosscode von DECK13 und FAR - Lone Sails von Mixtvision zu den favorisierten Spielen. In jeweils fünf der insgesamt 19 Kategorien sind beide Titel für einen Preis nominiert, unter anderem als bestes deutsches Spiel.

Auch THQ Nordic kann sich mit insgesamt sechs Nominierungen Hoffnungen auf die eine oder andere Auszeichnung machen. Das Studio ist beispielsweise mit Spellforce 3 und Townsmen VR in mehreren Kategorien vertreten, aber auch als bester Publisher, gemeinsam mit Kalypso Media, Headup Games und Aerosoft, nominiert. Als bestes deutschsprachiges Studio wird entweder KING Art, Mimimi Productions, Paintbucket Games oder Radical Fish Games eine Trophäe mit nach Hause nehmen. In der Kategorie Most Wanted winkt ein Preis für ein Spiel, das noch nicht erschienen ist, auf das sich die Jury jedoch am meisten freut. Hierzu zählen Titel wie Anno 1800, Die Siedler und Tropico 6.

Da der Deutsche Entwicklerpreis nicht nur die Spiele, sondern vorrangig die Entwickler hinter den Produkten auszeichnen will, werden auch ein Gründerpreis, ein Innovationspreis, ein Sonderpreis für soziales Engagement und eine Auszeichnung für die beste Marketing-Action verliehen. Die komplette Nominierungsliste stellen die Ausrichter als PDF-Datei zur Verfügung.