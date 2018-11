Tyr - Chains of Valhalla: Action-Platformer erscheint 2019 für Switch

Der Kickstarter-finanzierte knackige Action-Platformer Tyr - Chains of Valhalla, der bereits für den PC (via Steam) und die PS4 erhältlich ist, kommt demnächst auch für die Switch. Wie Ennui Studio bekannt gab, wird der Titel im ersten Quartal 2019 für die Hybridkonsole erscheinen.

Tyr - Chains of Valhalla basiert laut dem Studio auf der nordischen Mythologie, ist aber in einem fiktiven Cyberpunk-Zukunftsszenario angesiedelt. In diesem wird die Welt von mächtigen Mega-Konzernen, wie Yggdrasil, regiert. Ihr schlüpft in die Rolle von Tyr, einer Kreation von Professor Oswald Din (kurz: O.Din), der das Ziel hat, seinen Kontrahenten Lemuz Oki (oder L.Oki) davon abzuhalten, die aktuelle Weltordnung zu zerstören und ein Reich voller Chaos zu erschaffen, um Kontrolle über den größten Tech-Konzern und somit die ganze Welt zu erhalten. Mit Hilfe von Huginn und Muninn, sowie seines treuen Sleipnir muss Tyr den Gipfel von Valhalla erklimmen, um die finsteren Pläne von L.Oki und seiner Gruppe von Wikingern und mechanischen Untertanen zu vereiteln. Einen Trailer zum Spiel könnt ihr euch im Folgenden anschauen: