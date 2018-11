Diablo Immortal: Infos zu Mikrotransaktionen / Weitere Mobile-Spiele

Auf der BlizzCon 2018 hat Blizzard mit Diablo Immortal (im Angespielt-Bericht) einen Mobile-Ableger der beliebten Action-Rollenspiel-Reihe angekündigt. Die Fans reagierten jedoch sehr ärgerlich auf die Enthüllung und so müssen die Entwickler im Moment viele kritische Fragen über sich ergehen lassen.

In einem Interview mit Digital Trends sind Dan Elggren, Production Director für Diablo Immortal, und Allen Adham, einer der Studio-Mitbegründer, nun auf die zukünftigten Mobile-Pläne von Blizzard, sowie – zumindest vage – auf die Mikrotransaktionspolitik von Diablo Immortal eingegangen. Auf die Frage hin, ob es ein Auktionshaus wie in Diablo 3 (im Test, Note: 9.0) geben werde, antwortete Aldham etwas kryptisch:

Ich glaube, wir haben noch keine Details dazu veröffentlicht, aber wir haben Auktionshäuser bereits umgesetzt. World of Warcraft hatte eines, das sich über die Zeit behaupten konnte. Wir haben sie allerdings auch nicht so gut umgesetzt. Das Echtgeld-Auktionshaus in Diablo 3 war zugegebenermaßen eine unserer wenigen Katastrophen in den letzten drei Jahrzehnten. [...] Wir denken also gerade darüber nach, wie wir einige dieser Systeme in ein Multiplayer-Spiel mit MMO-Dimensionen und Gilden einbauen können. Wir haben viele Lektionen darüber gelernt, wie man das korrekt macht.