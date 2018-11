Nachdem der letzte MoMoCa ausfallen musste, nehmen sich Jörg und Christoph heute ganze 50 Minuten Zeit, um über ihre letzten Spieleerlebnisse zu berichten und die kommenden Themen zu informieren.

00:39 Kreativität am Montagmorgen

01:24 Red Dead Redemption 2 (zum Test) in der Nachbesprechung

(zum Test) in der Nachbesprechung 07:14 Wann wir eine zweite Wertung bringen und wann nicht

08:52 Die Sonntagsfrage: Welches Fallout ist das beste der Reihe?

11:54 Christoph ist nach den ersten Stunden in Fallout 76 (zur SdK) zwiegespalten

(zur SdK) zwiegespalten 14:44 So ganz kann er außerdem nicht vom Wilden Westen loslassen

16:39 Was wissen wir eigentlich zu Red Dead Online ?

? 17:50 Auch Jörg ist noch mal in die Open World von RDR2 eingetaucht

18:46 Christoph hat Halloween gesehen und ist als Fan des Originals enttäuscht

gesehen und ist als Fan des Originals enttäuscht 19:47 Jörg hat die Taschentücher in A Star is born gezückt

gezückt 23:09 Eine Durchsage zur kommenden Dark Souls -LP-Folge

-LP-Folge 23:54 Unsere Weihnachtsfeier am 1. Dezember hat noch Plätze frei: traut euch!

26:59 Die GG-Woche in der Vorschau: Tests zu Leisure Suit Larry - Wet Dreams Don't Dry (zur SdK) und 11-11 - Memories Retold , einer Stunde der Kritiker zu Overkill's The Walking Dead , einer Preview zu Just Cause 4 , einer neuen Folge Hauptmenü und einem neuen Jörgs Spielemonat

(zur SdK) und , einer Stunde der Kritiker zu , einer Preview zu , einer neuen Folge Hauptmenü und einem neuen Jörgs Spielemonat 29:20 Außerdem steht Folge 10 der Japan-Dokus (zum Latebird-Angebot) an

30:06 floppi interessiert, ob Jörg Dark Souls Remastered auch privat durchspielen würde

interessiert, ob Jörg auch privat durchspielen würde 31:19 Hannes Herrmann fragt sich, wie es Dennis' Kopf geht

fragt sich, wie es Dennis' Kopf geht 32:11 Admiral Anger möchte GG-Fanartikel gewinnen können

möchte GG-Fanartikel gewinnen können 32:40 iYork empfindet die Jäger-Klasse schlecht ausbalanciert

empfindet die Jäger-Klasse schlecht ausbalanciert 35:25 Ganon vermisst die Auflistung älterer Statusmeldungen

vermisst die Auflistung älterer Statusmeldungen 35:55 Slaytanic erkundigt sich nach einem Test zu Obra Dinn

erkundigt sich nach einem Test zu Obra Dinn 36:55 Labrador Nelson hat gleich zwei Fragen, eine davon ebenfalls zu Testwünschen

hat gleich zwei Fragen, eine davon ebenfalls zu Testwünschen 40:02 misc möchte vor zu kleinen Schriften in Spielen gewarnt werden

möchte vor zu kleinen Schriften in Spielen gewarnt werden 42:59 Elefantenjongleur wünscht sich eine einfachere Unterstützungsmöglichkeit

wünscht sich eine einfachere Unterstützungsmöglichkeit 45:27 Danywilde hätte gerne mehr Wertungskonferenzen

hätte gerne mehr Wertungskonferenzen 47:21 Ganon fordert eine Honorierung für Labrador Nelson

Der heutige Montagmorgen-Podcast hat gleich mehrere Enthüllungen an Bord – unter anderem die, dass Christoph die Poker-Regeln nicht beherrscht und sie auf keinen Fall mit Red Dead Redemption 2 lernen möchte. Warum, und was er und Jörg sonst noch zum Wochenstart zu berichten haben, erfahrt ihr in der extralangen 50-Minuten-Folge.Alle Themen in der Übersicht:Den neuesten Montagmorgen-Podcast könnt ihr euch oberhalb dieser News als MP3 herunterladen oder anhören sowie im Folgenden via YouTube genießen (sobald die Verarbeitung abeschlossen ist). Am besten aber abonniert ihr den Podcast gleich per RSS-Feed oder iTunes! Wir freuen uns wie immer über eure Fragen (als Comment)!