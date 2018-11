Diablo Immortal: Ankündigung sorgt für Unmut - Blizzard reagiert

iOS Android

Die Ankündigung von Diablo Immortal (im Anspielbericht) für mobile Geräte auf der BlizzCon 2018 sorgte für viel Unmut unter den Fans, da einige offenbar fest von einer Vorstellung eines neuen PC-Spiels ausgingen. Schon während der Q&A-Runde fragte ein enttäuschter Fan die Macher, ob es sich dabei um einen verfrühten Aprilscherz handle. Auf Reddit hieß es später, dass Blizzard den Draht zu seinen Anhängern verloren hätte und die Ankündigung für die Community ein „Schlag ins Gesicht“ sei. Nun hat sich Blizzards Mitgründer und Executive Producer Allen Adham in einem Interview mit den US-Kollegen von Polygon zu dem Thema geäußert.

Laut Adham habe man intern bereits mit solchen Reaktionen gerechnet, da Ähnliches auch 2013 nach der Ankündigung von Hearthstone - Heroes of Warcraft (im User-Artikel) auf der Penny Arcade Expo geschah. „Meiner Ansicht nach wollen die Fans mit den gemischten Reaktionen vor allem eines ausdrücken: dass sie händeringend und leidenschaftlich auf das nächste große Spiel warten“, erklärte der Entwickler und versicherte, dass auch PC-Fans noch bedient werden:

Wir haben bereits bekannt gegeben, dass wir mehrere Teams haben, die aktuell an verschiedenen Diablo-Projekten arbeiten und das bleibt auch nach der Veröffentlichung von Diablo 3 für die Nintendo Switch und der Ankündigung von Diablo Immortal weiterhin der Fall. Es sind immer noch mehrere Teams, die an mehreren noch unangekündigten Diablo-Projekten sitzen, denn Diablo ist unser wichtigstes Franchise und wird es auch immer sein. Wir lieben es und wir hoffen, dass unsere Fans verstehen was wir meinen, wenn wir das sagen.

Adham hofft, dass Diablo Immortal dennoch eine Chance bekommt und die Spieler ihre Meinung erst bilden, wenn sie den Titel selbst in den Händen hatten. Man wisse seine Fans und ihre Leidenschaft für das Franchise definitiv zu schätzen: „Sie stecken da genau so viel Herz rein wie wir und wir hoffen, dass wenn sie sehen, wie andere Spieler es spielen und mehr vom Gameplay mitbekommen, sie auch merken, wie viel Hingabe darin steckt, denn wie wir gesehen haben, hat das Spiel den Leuten, die es gespielt haben, wirklich gefallen“, so der Entwickler.