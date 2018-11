Phoenix Point: Neuer Trailer zum Rundentaktik-Titel im Xcom-Stil

PC

"Das Phoenix Project ist eine weltweite Organisation, die ins Leben gerufen wurde, um in Aktion zu treten, falls die Welt in Gefahr ist.", so wird Phoenix Point auf seiner Homepage beschrieben. Das neue Spiel des Xcom-Schöpfers Julian Gollop orientiert sich beim Gameplay stark an dem Reboot der Serie Xcom - Enemy Unknown (zum Test, Note: 8.5) aus dem Jahr 2012, bei dessen Entwicklung Gollop jedoch nicht beteiligt war.

Die Story weicht ebenfalls nicht großartig dem der Serie ab: Ihr übernehmt das Kommando über eine Organisation, welche die Erde von einer Alien-Invasion befreien soll. Dabei seid ihr sowohl für den Ausbau eurer Basis, als auch für die Rundentaktik-Gefechte eurer Einsatztruppen verantwortlich. Ein besonderes Merkmal des Spiels sollen die herausfordernden Bosskämpfe sein, wie auch der neu veröffentlichte Trailer unterstreicht.

Phonix Point wurde im letzten Jahr erfolgreich über die Crowdfunding-Plattform Fig finanziert. Wenn ihr den Titel bereits vor seinem offiziellen Erscheinen im nächsten Jahr (an-)spielen wollt, habt ihr über die Homepage des Spiels die Möglichkeit Zugang zum Early-Access zu erhalten. Ab der Luxury Digital Edition für 50 US-Dollar (derzeit etwa 44 Euro) des Spiels ist die Teilnahme seit geraumer Zeit auch für nicht-Backer enthalten. Erscheinen soll der Titel Mitte 2019 für den PC.