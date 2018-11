Kingdom Hearts 3: Entwicklung fast abgeschlossen, Rapunzel-Trailer

XOne PS4

Kingdom Hearts 3 ab 56,39 € bei Green Man Gaming kaufen.

Kingdom Hearts 3 ab 69,99 € bei Amazon.de kaufen.

Die Arbeiten an Kingdom Hearts 3 sind fast abgeschlossen. Dies gab Tetsuya Nomura, der Director hinter dem kommenden Japano-Rollenspiel, kürzlich über den offiziellen Twitter-Account des Spiels bekannt. In seinem Tweet verrät der Entwickler den Fans, dass er eigentlich das diesjährige italienische Spiele-Event Lucca Comic & Games besuchen sollte, jedoch nicht an der Veranstaltung teilnehmen kann, weil die Entwicklung des Titels langsam zum Abschluss komme und er sich daher voll und ganz auf die Fertigstellung fokussieren müsse.

Stattdessen präsentierte Nomura den Anhängern der Spielreihe einen neuen Trailer, der einen weiteren Blick auf das Königreich Corona (Rapunzel - Neu verföhnt) gewährt. In dem kurzen Clip treffen Sora, Goofy und Donald auf Rapunzel und Eugene Fitzherbert (besser bekannt als Flynn Rider) und begleiten die beiden auf ihrem Abenteuer durch das Königreich. Das Video zeigt die bisher am besten ausgearbeitete Version des Reichs, das bereits in Teilen während Orchestra-Encore-World-Tour und der diesjährigen E3-Pressekonferenz von Square Enix zu sehen war.

Kingdom Hearts 3 wird ab dem 29. Januar des kommenden Jahres für die Xbox One und die PS4 erhältlich sein. Den deutsch synchronisierten Clip könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen. Die Version mit den japanischen Stimmen findet ihr in den Quellenangaben verlinkt.