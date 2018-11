Warcraft 3 - Reforged angespielt: Zurück in die gute alte Zeit

PC MacOS

Jeder Strategiefan wird Warcraft 3 (nebst Addon) zumindest zu den Top 5 der besten RTS aller Zeiten zählen, wenn nicht sogar auf Platz 1 sehen. Jetzt bringt Blizzard eine Art Remake.

Hübscher und detaillierter ist die Grafik definitiv. Mehr drin gewesen wäre aber trotzdem.

Technische Neuerungen

Spielbare Helden wie Arthas wollen die Macher genauso wie manch anderes neu ausbalancieren. Was das konkret heißt, lässt sich aktuell noch kaum bewerten.

Weiter herauszoomen als im Original wird man nicht können. Mit solchen fehlenden Anpassungen will man wohl die Core-Spieler nicht verprellen.

Fortsetzung denkbar, eSport gewünscht

Wenn man RTS-Freunde fragt, zu welchem Spiel sie sich eine Fortsetzung wünschen würden, dann zählteigentlich immer zu den meistgenannten Kandidaten. Mehr als nur dezent angedeutet hatte Blizzard Entertainment bereits vor der BlizzCon, dass es bald etwas Neues geben wird.heißt das Ergebnis, eine Remastered-Fassung des 2002 veröffentlichteninklusive der Erweiterung. Ich konnte die Demo auf der Hausmesse von Blizzard anspielen und die Macher im Interview zum Spiel befragen.Die vielleicht wichtigste Nachricht zu Warcraft 3 – Reforged ist, dass Blizzard dabei ähnlich verfährt wie bei der Remastered-Version von, die alte und neue Version entsprechend kompatibel sind. Das bedeutet, dass ihr eure Spielstände importieren und sogar alle von Fans erstellten Inhalte auch mit der Remastered-Fassung benutzen könnt.Abseits der Abwärtskompatibilität belaufen sich die Änderungen überwiegend auf die Technik, die das 16 Jahre alte Spiel nun aussehen lassen wie eins, das aktuell wie eins aus dem Jahr 2010 aussieht. Natürlich arbeite man noch am Spiel, der Beleuchtung und ähnlichen Dingen, betont Producerim Interview. Dass die Remastered-Fassung aber auf einmal ansatzweise wie ein aktuelles Spiel aussehen könnte, darf man wohl bezweifeln.Natürlich habe ich gefragt, ob man da nicht mehr hätte erreichen können, auch wenn man in der alten Engine arbeiten muss. Stilwell streitet das zwar nicht ab, erklärt den zwar stark verbesserten, aber eben doch angestaubt wirkenden Look aus seiner Sicht näher. So solle man auf den ersten Blick erkennen, dass es Warcraft 3 sei, aber bei genauerem Hinsehen erkennen, dass es doch um ein Vielfaches besser aussieht als zur Zeit des Originalreleases. Eine einleuchtende Erklärung, aber auch eine, die meine Frage nicht so richtig beantwortet.In Anbetracht vieler Anpassungen im Bereich der Spielbalance oder dem UI-System, die, wie uns Stilwell bestätigt, auch die Zugänglichkeit erhöhen sollen, dass man nicht auch andere Punkte stärker angepasst hat.Die Wegfindung im Demolevel „Cull of Stratholme“, in der sich Krieger Arthas wie gehabt den Dämon Mal‘Ganis anlegen muss, wirkt etwa teils wie ein Relikt aus längst vergessener Zeit, auch wenn unsere Armeemitglieder nie dauerhaft an irgendwelchen Kanten in der namensgebenden Stadt hängenbleiben. Ich persönlich sehe auch nicht ein, weshalb die kleinste Zoomstufe immer noch nah dran sein muss, wie im Original. Aber Stilwell deutet an, dass die Wünsche der Kernzielgruppe bei derlei Überlegungen eine wichtige Rolle spielt. Verprellen will man die Core-Spieler da wohl nicht so sehr. Wohl auch deshalb müsst ihr das angepasste UI nicht verwenden, genauso wie die neu aufgenommene Sprachausgabe. „Wer möchte, kann einzelne Bestandteile wie diese im Menü nach Belieben anpassen,“ sagt Stilwell. Er verrät zudem, dass sein Team seit ungefähr einem Jahr am für 2019 angekündigten Warcraft – Reforged arbeitet.Mit Warcraft 3 – Reforged verknüpft Stilwell auch den Wunsch, dass das Spiel im eSport-Bereich landen und sich dort etablieren könnte, auch wenn das wohl nicht direkt im Fokus steht. Er selbst könnte sich auch vorstellen, dass neue Inhalte für Reforged erscheinen – es darf sich in diesem Zusammenhang jeder seine eigenen Gedanken dazu machen, weshalb in unserem Interview-Slot neben Stilwell auch Autorinsaß. Sollte es jedenfalls zu einer Storyerweiterung kommen, bliebe abzuwarten, wie stark losgelöst die Warcraft-Handlung von der aktuellen-Lastigkeit abweichen könnte beziehungsweise andere oder neue Akzente setzt. Das allerdings ist aktuell ohnehin nur Zukunftsmusik. Ich persönlich bin ja nicht für meine Liebe zu RTS-Spielen bekannt – im Jahr des Erscheinens des Originals sah das allerdings noch anders aus. Es mag sein, dass ich mehr erwarte, als ich darf. Ich finde allerdings, dass es nicht erst ein Remake geben muss, damit ein 16 Jahre altes RTS wenigstens in der Momentaufnahme aussehen darf wie eins auf dem Jahr 2012.Eins aber bleibt festzuhalten, auch wenn die ausgewählte Mission für die BlizzCon-Demo zwar für die Geschichte von Warcraft 3 zentral ist, spielmechanisch aber kaum Rückschlüsse auf relevante Anpassungen des Spielsystems geben, hat das Ding Erfolg, könnte die Tür zu einemweit aufgestoßen werden. Stilwell bezweifelt, dass Blizzard Warcraft 3 – Reforged als Indikator für das Interesse an einer echten Fortsetzung der Reihe versteht. Allerdings findet er ja auch, dass bei der Aufwertung der Grafik nicht mehr möglich sei.Autor: Benjamin Braun, Redaktion: Jörg Langer (GamersGlobal)