Mutant Year Zero - Road to Eden: Taktisches Gameplay im Video erklärt

PC XOne PS4

Im kommenden Monat bringen Funcom und The Bearded Ladies das Taktikspiel Mutant Year Zero - Road to Eden (im gamescom-Anspielbericht) auf den Markt. In einem neuen Video erklärt euch der Game Director Lee Varley, wie das taktische Gameplay funktioniert.

Laut Varley ist für die Kämpfe vor allem eines sehr wichtig: eine gute Planung. Wer sich blind in den Kampf stürzt, wird keinen großen Erfolg haben, da die Gegner meist in der Überzahl sind und auch die Möglichkeit haben, Verstärkung zu rufen. Vorsichtiges Vorgehen ist also Pflicht. Bevor ihr angreift oder entdeckt werdet, kann sich eure Gruppe frei in Echtzeit bewegen.

So könnt ihr euch an die Gegner anschleichen und euch richtig positionieren, um einen effektiven Angriff zu starten. Vor dem Kampf lassen sich auch verschiedene „Mutationen“ kombinieren, um im Kampf effektiver agieren zu können. Dabei gibt es auch Kombinationen, die sich gut ergänzen. So könnt ihr beispielsweise Mottenflügel mit einer höheren kritischen Chance von erhöhten Positionen verbinden, um im Flug tödliche Schüsse zu landen.

Das Entwicklervideo könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen. Year Zero - Road to Eden wird ab dem 4. Dezember dieses Jahres für PC, Xbox One und die PS4 erhältlich sein.