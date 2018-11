Forgotton Anne erscheint für die Switch: Termin und Trailer

PC Switch XOne PS4

Throughline Games und Square Enix Collective werden das für PC, Xbox One und die PS4 erhältliche animierte 2D-Action-Adventure Forgotton Anne (Testnote: 8.0) noch diesen Monat auch für die Switch veröffentlichen. Die Umsetzung für die Hybridkonsole wird am 9. November erscheinen. Seitens Phil Elliott, Director of Indie Publishing bei Square Enix, heißt es dazu:

Es ist wirklich toll, den Nintendo-Fans das bezaubernde Adventure von Throughline präsentieren zu können, besonders nach all den Anfragen für die Umsetzung, die wir seit dem ersten Launch erhalten haben. Jetzt können wir dem nachkommen.

Laut Alfred Nguyen, Creative Director und Mitgründer von Throughline Games, war die Nintendo-Version schon immer etwas, was man auf dem Plan hatte. „Es ist toll, dass wir das so viel früher umsetzen konnten, als erwartet“, so der Entwickler. Das Spiel werde sich laut Nguyen phantastisch im Handheld-Modus spielen lassen und passe perfekt zum schnell wachsenden Publikum der Nintendo-Konsole. Der Preis der Switch-Version wird laut dem Publisher bei 19,99 Euro liegen. Einen Trailer zu der Umsetzung könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen: