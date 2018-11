Hitman: Absolution + Blood Money: Remaster für PC, XOne & PS4 geplant?

PC 360 XOne PS3 PS4 MacOS

Plant Square Enix die beiden Hitman-Spiele Hitman - Absolution (Testnote: 9.0) und Hitman - Blood Money (im User-Artikel) in einer remasterten Version für PC, Xbox One und die PS4 zu bringen? Die beiden Titel sind kürzlich in der Datenbank des Entertainment Software Rating Boards (ESRB) aufgetaucht und werden dort für die drei oben genannten Plattformen gelistet.

Hitman - Blood Money wurde ursprünglich 2006 für PC, Xbox, Xbox 360 und PS2 veröffentlicht, während Hitman - Absolution 2012 für PC, Xbox 360 und PS3, sowie 2014 für den Mac erschien. Die Tatsache, dass beide Titel erneut für den PC mit veröffentlicht werden, könnte ein Hinweis darauf sein, dass es sich tatsächlich um grafisch aufpolierte Versionen handelt. Wann diese erscheinen und welche optische oder spielerische Verbesserungen diese bieten werden, ist nicht bekannt. Eine offizielle Ankündigung seitens Square Enix lässt bisher auf sich warten.