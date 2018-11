Diablo Immortal auf der BlizzCon angespielt – ein würdiger Serienableger

iOS Android

Die Ernüchterung war groß, als sich die Gerüchte um die Ankündigung vonauf der BlizzCon 2018 praktisch schon im Vorfeld verstreut hatten. Mitbekommt die Marke nun aber dennoch Zuwachs. Auf der Haus-Expo der-Macher im kalifornischen Anaheim konnte ich den Mobile-Ableger anspielen und die Entwickler mit Fragen löchern. Weshalb ich am liebsten direkt weitergespielt hätte, aber noch viele Fragen offen bleiben, verrate ich euch im Folgenden.In Diablo Immortal konnte ich den Demolevel mit dem Mönch, dem Barbaren und Der Zauberin anspielen – zum noch nicht terminierten Start wird es insgesamt sechs Klassen geben, wobei von denen auslediglich der Hexendoktor fehlt. Während das Geschlecht in der Demo vorgegeben war, dürft ihr aber davon ausgehen, dass ihr dies in der finalen Fassung ebenfalls selbst bestimmt. Jede Klasse verfügt über einen Standard-Angriff und 12 weitere spezielle Klassenfähigkeiten, wovon jeweils vier aktiviert sein können. Der Barbar schlägt standardmäßig mit dem Hammer zu, der Mönche schlägt mit seinen blanken „Donnerfäusten“ zu, während die Zauberin ihren Widersachern kleine Blitze in den Allerwertesten jagt.Die mit einem Cooldown versehenen übrigen Fähigkeiten (einen speziellen Energievorrat wie in Diablo 3 gibt es also nicht) umfassen beim Barbaren unter anderem einen Rundumschlag und einen nach der Aufladung bis zu dreimal hintereinander aktivierbaren Schmetterschlag mit der Axt. Oder aber er verschießt drei Kettenspeere. Alle diese Angriffe aktiviert ihr durch das Antippen der Fähigkeiten-Icons. Das Besondere aber ist, dass ihr mit der anderen Hand nicht nur den Charakter selbst bewegt, sondern auch die Angriffsrichtung bestimmt oder wo der Groundsmash des Barbaren oder der Meteorschlag der Zauberin genau landen soll.Ihr bewegt in Diablo Immortal euren Charakter dabei also parallel in die eine, feuert aber etwa die Speere oder den „Cold Wind“ getauften Wirbel der Zauberin in eine andere Richtung. Das funktioniert richtig gut und geht leicht von der Hand. Vor allem aber macht es Spaß, den Barbaren bei der Wirbelattacke mit dem Finger durch die Feindhorden wüten zu lassen oder in einem Treppengebäude kleinere Gegner mit der Druckwelle in die Tiefe zu befördern. Perfekt funktioniert das System aber nicht immer. Da es nicht zu Fehlerkennungen zwischen Bewegung und Fähigkeiteneinsatz kommen soll, ziehen wir den Helden praktisch über den Finger. Geht kurz diese „Verbindung“ flöten, muss ich den Finger noch mal vom Touchpad nehmen und neu auf dem Helden ansetzen. Das ist allerdings meckern auf hohem Niveau. Denn tatsächlich hätte ich nicht erwartet, dass ein Diablo mit Touch-Steuerung so gut funktionieren könnte. Da es Gamepad-Support auch für die ausschließlich vorgesehenen Zielplattformen iOS und Android gibt, haben wir die Macher gefragt, ob diese Alternative geplant sei. Das ist nach aktuellem Stand jedoch nicht vorgesehen.Die Gegner selbst sind indes typisch für Diablo, ein paar bislang unbekannte Arten sind mir aber bereits untergekommen, die sich zudem im Kampf meinem Eindruck nach (für Hack-and-Slay-Verhältnisse) sogar cleverer anstellen als die Widersacher in Diablo 3. Besonders gut hat mir der Boss am Ende der Demo gefallen, ein großer Dämon namens Purus the Decimeter. Der steigt bei 50 Prozent auf ein entflammtes Knochenpferd und setzt zu einem Sturmangriff an – parallel lässt er immer wieder Minions spawnen, die uns den Sieg schwieriger gestalten. Die Richtung, in die der Angriff erfolgt, wird kurz zuvor sichtbar auf dem Bildschirm angezeigt, damit wir die Gelegenheit haben, den Gefahrenbereich zu verlassen. Schwierig ist der Kampf genauso wie der Rest der Demo nicht. Da die Gegner allerdings keine „Heilkugeln“ fallen lassen wir in Diablo 3, bin ich trotzdem mehr als nur einmal dem dämonischen Pack zum Opfer gefallen. Aber das stand doch meist im Zusammenhang mit dem beschriebenen Problem, den Finger zur Bewegung des Helden hin und da neu ansetzen zu müssen. Dass er nicht mehr reagiert, bemerkte ich im Kampftrubel einfach manchmal zu spät.Aber nicht nur ein möglicher Gamepad-Support steht zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht fest. Ich würde zwar eher vermuten, dass sich Blizzard am Ende für Free-to-play mitsamt Mikrotransaktionen entscheidet. Welches „Geschäftsmodell Diablo Immortal am Ende haben wird, haben wir aber noch nicht entschieden,“ sagen Producerund, einer der Mitgründer von Blizzard Entertainment, im Interview. Auch über den Umfang macht die beiden noch keine genauen Angaben, außer dass es ein vollwertiges Spiel werden soll. Neue Ausrüstungsteile konnte ich bereits einsammeln und anlegen – allerdings nur automatisch, da der direkte Zugriff aufs Charaktermenü in der Demo gesperrt war. Auch auf Nachfrage wurde nicht klar, ob typische Elemente wie Crafting, die Reparatur der Ausrüstung und so weiter eine Rolle spielen werden.Ich konnte aber bereits jetzt kleinere, optionale Ziele erfüllen und es soll auch komplett optionale Gebiete geben. Lösen könnt ihr die auch komplett im Alleingang, ausgelegt ist Diablo Immortal allerdings auf die Mehrspieleranbindung – wenn auch meiner Einschätzung nach eher darauf, mit fremden Spielern, die gerade im Spiel sind, zusammenzuwirken und weniger mit der (natürlich unterstützten) Funktion, es gemeinsam mit bis zu drei Freunden zu tun. Während man aber wohl live sein muss, um zu spielen, kann man die fremden Spieler auch ignorieren. Die Dungeons im Spiel dürt ihr generell auch ganz allein oder mit eurer eignen Gruppe betreten. Hier kann euch, anders als in den offenen Außengebieten, niemand "in die Quere" kommen. Während ihr mit den fremden Spielern offenbar nicht direkt kommunzieren können werdet, soll es für das Party-Spiel auch eine Voicechat-Funktion in Immortal geben.Die auf der Eröffnungsveranstaltung betonte Bedeutung der Geschichte, die rund fünf Jahre nach der Inbesitznahme des Weltensteins von Diablo am Ende vonangesiedelt ist, fällt am Ende aber vielleicht doch nicht ganz so groß aus. Da die Mobile-App nicht gigantisch groß sein darf, wird es etwa nur sporadisch Sprachausgabe und wohl auch nicht die von Blizzard gewohnten Zwischensequenzen geben. Aber wer würde die bei einem Mobile-Titel auch brauchen? Ich jedenfalls nicht!Viel entscheidender ist für mich das Gameplay, das gewohnte Diablo-Hack-and-Slay-Kost bietet, wenn auch mit einem ganz anderen Steuerungssystem. Nach dem vielversprechenden Ersteindruck allerdings findet ich es sehr schade, dass die Entwickler anderen Plattformen, allen voran den PC, ausschließen. Aber wer weiß. Da eine Gamepad-Steuerung durchaus möglich erscheint, Diablo 3 nun auch für die Switch verfügbar ist und im Handheldmodus auch die Voraussetzungen für die Touch-Eingabe hergibt, könnte Diablo Immortal eventuell auch ja auch für die neue Nintendo-Plattform besonders interessant sein.Aus rein visueller Sicht, gespielt habe ich auf einem aktuellen Samsung-Smartphone, steht Diablo Immortal seinem großen Bruder Diablo 3 in nichts nach, weder was den Detailgrad der Grafik, die Animationen oder Effekte anbetrifft. Da es bis zum Release noch einige Zeit hin ist, festlegen will sich Blizzard nicht mal auf das nächste Jahr, steht aktuell auch nicht fest, auf welchen Smartphone-Modellen beziehungsweise mit welchen Betriebssystemversionen der Titel spielbar sein wird. Die Entwickler lassen im Interview jedoch keinen Zweifel daran, dass man natürlich wolle, dass möglichst viele Leute Diablo Immortal spielen können sollen.Auch beim Sound habe ich keinen Grund zur Klage. Musik, Soundeffekte oder auch die (geringe Menge) an vertonten Dialogen entsprechen der hohen Produktionsqualität, die man von Blizzard gewohnt ist. Ich persönlich hatte zwar auf die Ankündigung von Diablo 4 gehofft. Aber nach meinen eigenen Spielerlebnissen in Diablo Immortal trauere ich deswegen nicht. Tatsächlich ist es eine der wenigen Mobile-Titel, auf die ich richtige große Lust habe – wobei ich es am Ende doch wohl eher auf dem Tablet spielen möchte. Denn auf meinem 4,6 Zoll kleinen Smartphone-Bildschirm hätte ich wahrscheinlich doch ein bisschen weniger Spaß gehabt.Autor: Benjamin Braun, Redaktion: Jörg Langer (GamersGlobal)