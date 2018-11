Blizzcon 2018: Diablo Immortal für Android und iOS angekündigt // Gameplay-Video

iOS Android

Dass Blizzard auf der vom 2. bis 4. November stattfindenden Blizzcon keine Angaben zu einem möglichen Diablo 4 macht, war bereits im Vorfeld bekannt. Dennoch gibt es natürlich Neuigkeiten zum Diablo-Franchise, bei denen es sich in diesem Fall um den kommenden Mobile-Titel Diablo Immortal handelt, dessen Veröffentlichungstermin derzeit schlicht mit „bald“ angegeben ist.

Erhältlich sein wird das MMO-Actionrollenspiel sowohl für Android- als auch iOS-Geräte (iPhone und iPad). Auf der Website zum Spiel wirbt Blizzard hinsichtlich der Steuerung auf den genannten Geräten unter anderem mit „unerreichter Präzision“. Weiter heißt es dazu:

Diablo Immortal wurde mit dem Ziel konzipiert, ein authentisches Diablo-Spielerlebnis auf Touchscreens zu ermöglichen. Intuitive Befehle, Gesten und Touch-Steuerung geben euch volle Kontrolle über euren Helden. Vernichtet Horden von Dämonen so mühelos wie mit einem Controller oder mit Maus und Tastatur.

Im „MMO-Abenteuer für unterwegs“ werdet ihr allein oder gemeinsam mit anderen Spielern zahlreiche Gebiete und instanzierte Dungeons aufsuchen können, zudem sollen euch in öffentlichen Zonen dynamische Ereignisse erwarten. Des Weiteren weist das Unternehmen auf „regelmäßig neue Handlungsstränge [...], Beute und Herausforderungen“ hin.

Euren Protagonisten könnt ihr wie üblich aus den sechs bekannten Charakterklassen wählen – Barbar, Mönch, Zauberer, Kreuzritter, Dämonenjäger, Totenbeschwörer –, die über neue Kräfte und Fertigkeiten verfügen (weitere Klassen sind für spätere Updates geplant).

Zeitlich angesiedelt ist Diablo Immortal zwischen den Geschehnissen in Diablo 2: Lord of Destruction und Diablo 3, was auch bedeutet, dass ihr euch sowohl gegen altbekannte als auch neue Widersacher zur Wehr setzen müsst. Das nachfolgende Video ermöglicht euch erste Gameplay-Eindrücke, darüber hinaus veröffentlichte Blizzard einen Cinematic-Trailer.