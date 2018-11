Blizzcon 2018: Warcraft 3 - Reforged angekündigt // Gameplay- & Cinematic-Video

PC MacOS

Im vergangenen Jahr veröffentlichte Blizzard eine überarbeitete Version von Starcraft, im kommenden Jahr folgt die Remastered-Fassung eines weiteren hauseigenen Titels: Zum Beginn der Blizzcon kündigte das Unternehmen Warcraft 3 - Reforged an, das als „völlige Neuschöpfung des Echtzeitstrategieklassikers“ beschrieben wird und die Geschehnisse des ursprünglich im Jahr 2002 veröffentlichten Hauptspiels Warcraft 3 - Reign of Chaos und dessen Erweiterung The Frozen Throne in sich vereint.

Beworben wird der kommende Warcraft 3-Titel unter anderem damit, dass „alle Helden, Einheiten, Gebäude und Umgebungen aus Warcraft 3 [mittels] neuester Modelling- und Rendering-Technologie von Grund auf neu gestaltet“ wurden. Darüber hinaus erwarten euch eine verbesserte Benutzeroberfläche sowie generelle Optimierungen hinsichtlich der Bedienung, eine „moderne Mehrspieler-Gegnerzuweisung“ oder auch die Nutzung von Battle.net-Features. Außerdem wurden zahlreiche Balanceänderungen an den Helden oder den Einheiten vorgenommen, wodurch Warcraft 3 - Reforged „auf den neuesten Stand“ gebracht werden soll.

Das Spiel an sich – in dessen Verlauf ihr 20 Helden aus der Warcraft-Geschichte steuern könnt – bietet euch 62 Missionen, deren Gesamtspielzeit mit mehr als 40 Stunden angegeben wird (hinzu kommen über vier Stunden überarbeitetes Videomaterial). Weitere Informationen zu den vier Fraktionen oder den Helden könnt ihr auf der offiziellen Website zum Spiel nachlesen. Bei Interesse könnt ihr Warcraft 3 - Reforged bereits vorbestellen: Während die Standard-Ausgabe zum Preis von 29,99 Euro erworben werden kann, kostet die sogenannte „Spoils of War“-Edition 39,99 Euro (zusätzlich enthalten sind Items für andere Blizzard-Titel).

Abschließend könnt ihr euch erste Gameplay-Szenen aus der Remastered-Version anschauen, den entsprechenden Cinematic-Trailer findet ihr auf dieser YouTube-Seite. In unserer Galerie zum Spiel stehen euch darüber hinaus zwölf Screenshots zur Verfügung.