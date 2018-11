Hitman 2: Sean Bean stimmt euch im neuen Trailer auf den Launch ein

PC XOne PS4

Der Hollywood-Schauspieler Sean Bean, der in der Vergangenheit bereits in diversen Filmen und Serien, darunter GoldenEye, The Lord of the Rings, Missing und Game of Thrones, das Zeitliche segnete, darf bekanntlich demnächst in Hitman 2 (Preview) auch wieder ins virtuelle Gras beißen. Im obligatorischen Launch Trailer macht der Darsteller euch nun auf die bevorstehende Veröffentlichung des kommenden Stealth-Action-Adventures aufmerksam.

In dem neuen Clip, den ihr euch weiter unten anschauen könnt, erklärt der Mime euch die vielfältigen Möglichkeiten, die ihr als Auftragskiller Agent 47 bei der Ausführung eurer Attentate haben werdet. Bean wird im Spiel als „The Undying“ auftreten. Dabei handelt es sich um ein „schwer zu fassendes Ziel“, das ihr ab dem 20. November ins Visier nehmen könnt. Hitman 2 wird ab dem 13. November für PC, Xbox One und die PS4 erhältlich sein.