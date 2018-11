Chronicle of Innsmouth: Zweiter Teil auf Kickstarter // Demo-Download

PC

Das Point-and-Klick-Adventure Chronicle of Innsmouth vom italienischen Entwickler PschoDev erschien im Mai 2017 durch eine zwischenzeitliche Kickstarter-Kampagne unterstützt für PC. Da von vornherein eine mehrteilige Saga geplant war, sind die Italiener nun erneut auf der Crowdfunding-Plattform vorstellig geworden und bitten um 10.000 Euro für den Nachfolger Mountains of Madness. Nach aktuell vier Tagen sind bereits über zwei Drittel der Summe zusammengekommen. Werden die 20.000 Euro geknackt, winkt neben der englischen und italienischen Vertonung auch eine deutsche Sprachausgabe.

Wie im Vorgänger basiert der zweite Teil auf einem Roman von H.P. Lovecraft. In dem Buch At The Mountains Of Madness (zu dem es 2016 ein gleichnamiges Survival-Horror-Adventure gab) dreht sich alles um eine Wissenschaftsexpedition in die Antarktis, bei der die Reisemitglieder eine mysteriöse und schockierende Entdeckung machen. Die Charaktere werden dabei mit ihrer Vergangenheit und paranormalen Geschehnissen der Gegenwart konfrontiert. Mittendrin in diesem an die klassischen Adventures der Neunziger angelehnten Abenteuer landet der Spieler, der Mauszeiger und sein Inventar.

Extra für die Kickstarter-Kampagne haben die Entwickler den Prolog zur Reise in die südlichen Polarregionen als Windows-Demo veröffentlicht, die ihr kostenlos auf der Kickstarter-Seite als Zip-Archiv herunterladen könnt.