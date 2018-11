Hitman 2: IO Interactive stellt die Day-One-Inhalte und zukünftige Pläne vor

PC XOne PS4

Hitman 2 ab 64,98 € bei Amazon.de kaufen.

Passend zur nahenden Veröffentlichung von Hitman 2 (Preview) hat IO Interactive auf Twitter die Inhalte der Release-Version vorgestellt, die euch am ersten Tag zur Verfügung stehen werden. Laut den Entwickler wird diese über 100 verschiedene Verkleidungen, mehr als 12 Anzüge, über 60 unterschiedliche Waffen, mehr als 180 benutzbare Objekte und Werkzeuge, rund 400 Herausforderungen, über 689.000 Dialog-Wörter und mehr als 70 Missionsstart- und -ausstiegspunkte bieten. Das Basisspiel soll euch mehr als 100 Stunden lang beschäftigen.

Eure Missionen werden euch durch sechs unterschiedliche Sandbox-Schauplätze führen und mit Sniper Assassin (alleine und im Koop spielbar) und Ghost Mode (1vs1-Online-Multiplayer) werden zwei neue Modi im Spiel geboten. Hinzu kommen alle Schauplätze aus dem Vorgänger Hitman (Testnote: 9.0), die um neue Features von Hitman 2 erweitert wurden. Diese werden in einem Legacy-Pack angeboten, der für Besitzer des Originals kostenfrei verfügbar sein wird.

Darüber hinaus hat IO Interactive die Zukunftspläne für Hitman 2 verraten. So wollen die Macher den Titel nach dem Release kontinuierlich um neue Updates, zusätzliche Eskalationsaufträge, neue Herausforderungen, verschiedene Feiertagsevents, Updates für Sniper Assassin und Ghost Mode, sowie neue schwer zu fassende Ziele erweitern. Das erste schwer zu fassende Ziel wird „The Undying“ sein, der vom Schauspieler Sean Bean (Game of Thrones, The Oath, Dark River) dargestellt wird. Das Ziel werdet ihr ab dem 20. November jagen können. Hitman 2 wird ab dem 13. November für PC, Xbox One und die PS4 digital und im Handel erhältlich sein.